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抓烏賊柴油車 北市首劃故宮101等3站6處空品區開罰

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
大型柴油車。圖／本報資料照片
大型柴油車。圖／本報資料照片

北市從明年1月1日起，只要是出入市府、台北、南港3處交通轉運站；故宮、中正紀念堂、台北101等6處景點的大型柴油車等，應先取得「優級自主管理標章」才能進入，違者將依車種處500元至2000元不等，最高可處6萬元罰鍰。預計明年1月為勸導期、明年2月起違規車輛將開罰。

北市環保局空品噪音科長楊梅華表示，北市府是依照「空氣污染防制法」第40條規定，各級主管機關可視空品需求及污染特性畫設空氣污染防制區，第一期將劃設3站6處，包含市府、臺北及南港等3處交通轉運站；6處景點為陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和臺北101大樓等。自2021年1月1日起，未符合空品管制車輛行駛於空品維護區者將先予稽查勸導，自2月1日起，對違規車輛採直接取締告發。

楊梅華說，這次的空品維護區主要是針對柴油車管制，包括大型遊覽車、柴油貨車，及小型柴油貨車等，另外，進入空品區的機車也應依法完成定期檢測才能進去。主要是考量過去環保局抽查柴油車發現，柴油車檢測比率過低僅15%，為讓民眾健康呼吸，將針對柴油車輛加強空品管制。

環保局提到，目前台北市這3處轉運站每天進出車輛次約5千輛、每年約189萬輛次，管制區域將在出入口裝置車牌辨識系統，結合科技執法，導入智慧型車輛辨識管制車輛廢氣；至於6處觀光景點，每年行經車次約4.3萬輛，管制區域為所屬停車場、出入口及周邊道路，至於範圍屬開放式區域，規劃於管制區內安排稽查人員攔檢取締。

環保局表示，目前國際各大城市，包括德國柏林、荷蘭阿姆斯特丹及瑞典斯德哥爾摩，為改善都市空氣品質，都有類似「空氣品質維護區」設置，以禁止或限制特定污染車輛使用；其中英國倫敦更於去(108)年推動超低排放區(Ultra Low Emission Zone)，進一步加強管制汽、機車廢氣。

環保局指出，空氣污染防制法於2018年8月修法後，授權各級主管機關得因地制宜，劃設「空氣品質維護區」，實施移動污染源管制措施，環保局除這次預告相關管制規定外，後續亦將召開研商會議廣納各方建議，歡迎各界於刊登公告次日起14日內提供意見或修正建議，作為該局修正參考。

柴油車 北市 空氣品質

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