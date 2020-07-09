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新北觀旅推住宿滿千送百 夏季旅展推優惠
疫情後政府各單位拚經濟，新北市觀統旅遊局除推出新北住宿「滿千送百」優惠，也在本月17日到20日即將舉辦的世貿一館夏季旅展全力促銷，規畫深澳鐵道自行車紀念套票和中角灣衝浪優惠大搶振興券消費，連附贈的小物都為9月的溫泉季暖身預告。
觀旅局表示，9月至12月到新北住宿「滿千就送百」，從本月10日中午12點起登錄至8月16日晚上12點止，在https://reurl.cc/pdeXRe預訂9月到12月新北OK旅館，收到確認資格信件後，入住時可獲得新北特惠券200元。
另外為因應台北世貿夏季旅展，深澳鐵道自行車推出雙人來回實體紀念套票，以及限量零錢包組，2項優惠限量1千份。
中角灣國際衝浪基地則安排下水前先接受專業教練的技巧指導，讓衝浪和SUP立槳不再遙不可及。振興三倍券限定優惠包括衝浪體驗及春一枝水果冰棒1千元（原價1255元），衝浪板租借及衝浪板造型鑰匙圈500元（原價650元），海洋風T-Shiet網版印刷DIY200元（原價250元）。優惠期間從本月17日到9月30日。
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