北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

台北市捷運推1280月票「吃到飽」，民眾能30天無限次搭乘捷運及公車，但市長柯文哲日前提到，有人竟然搭到1萬元，直呼是「何方神聖」、「應該是有人利用捷運在做快遞」，要求相關局處調查軌跡，台北市公運處初步了解，該破萬月票均同一人使用，且每天使用30餘次，加上軌跡、時間均為連續性，認定沒有違規。

台北市長柯文哲日前主持交通會報時，提到最近1280月票有個問題，「因為有人就給我坐1萬多元」，1280月票是鼓勵大家觀光，但超過1萬元太奇怪，是何方神聖？並直言應該是有人利用捷運在做快遞。

台北市公運處初步掌握，該張月票確實是同一人使用，平均一天使用30次餘次，一個月約坐將近1000次，且連續軌跡、時間序也是連續的，未違反相關規定，所以也不會找使用人詢問搭乘目的。

此外，台北市公運處發現，該名使用人以搭乘捷運為主，搭乘公車的路線也不固定，跟一般的通勤族不太一樣，且搭乘的時間同樣不固定。