「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道

台東知本溪出海口附近，近日民眾發現沙灘上出現疑似火車的鐵軌道，從岸上一路延伸到海裡，宛如動畫電影「神隱少女」的海上鐵軌場景。其實，長約1.3公里的鐵軌道，是經濟部水利署南區水資源局正進行「深層海水」試驗管線工程。

經濟部水利署官員表示，設置鐵軌道主要是便於融管後將管線運往海上，連接拖船在海上布管作業，這鐵軌道是臨時性的設置，但目前正處於颱風季節，避免鐵軌道設施受損，會先拆除安置，待颱風季節過後，再重新安裝。

官員指出，深層海水取水工程管路約1.5公里，送水工程管路2.3公里，總經費3億1千9百萬元，未來，管線將放置350公尺深的海裡，預估每天可抽取2400噸以上的深層海水，提供深層海水相關產品創新研發所用，預計明年5月完成布管。

據了解，2009年經濟部投入近7億元，在台東知本溪出海口南邊動工興建「東部深層海水創新研發中心」及布管工程，結果工程一波三折，先遭莫拉克颱風破壞，2012年3月正式啟用未久，同年5月取水管線就被海砂淹沒。