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「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道
台東知本溪出海口附近，近日民眾發現沙灘上出現疑似火車的鐵軌道，從岸上一路延伸到海裡，宛如動畫電影「神隱少女」的海上鐵軌場景。其實，長約1.3公里的鐵軌道，是經濟部水利署南區水資源局正進行「深層海水」試驗管線工程。
經濟部水利署官員表示，設置鐵軌道主要是便於融管後將管線運往海上，連接拖船在海上布管作業，這鐵軌道是臨時性的設置，但目前正處於颱風季節，避免鐵軌道設施受損，會先拆除安置，待颱風季節過後，再重新安裝。
官員指出，深層海水取水工程管路約1.5公里，送水工程管路2.3公里，總經費3億1千9百萬元，未來，管線將放置350公尺深的海裡，預估每天可抽取2400噸以上的深層海水，提供深層海水相關產品創新研發所用，預計明年5月完成布管。
據了解，2009年經濟部投入近7億元，在台東知本溪出海口南邊動工興建「東部深層海水創新研發中心」及布管工程，結果工程一波三折，先遭莫拉克颱風破壞，2012年3月正式啟用未久，同年5月取水管線就被海砂淹沒。
為拯救產業商機，水利署再斥資3億多元重新布管，於107年開始動工，預計明年5月完成。深層海水因低溫、富含礦物質，可開發包括飲品、製藥、養殖、化妝品及觀光休閒，工研院曾研究深層海水產值高達200億元，被稱為「藍金」產業。
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