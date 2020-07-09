不讓殯儀館儀式活雞、鴨亂跑 新北：先登記並派員監督

新北板橋殯儀館附近的公園、馬路，被民眾發現有鴨子、雞在行走，讓當地民眾感到困擾，里長透露這是俗稱的帶路鴨、開光雞。新北動保處代理處長楊淑方指出，儀式若要用雞、鴨必須先登記，動保處業會派員監督，橋殯也會有暫時收容處，避免造成棄養。

依民間習俗，一年家人不幸有2人相繼過世，要在喪禮中做「祭三喪」儀式，也有稱作「祭草人」或「祭空棺」，盼不讓家族內再發生不幸的事，其中可能使用活雞進行草人開光，白鴨則用於壓制煞氣。

楊淑方說，過去有接獲通報案件，前年起加強宣導強度，在板橋殯儀館協助下，呼籲喪家儀式中盡量避免活鴨、活雞，近期接獲通報件數大幅下降，但難免仍有喪家依民間習俗，使用活鴨、活雞。

楊淑方表示，為了避免活鴨、活雞到處亂跑，已要求殯葬業者，若喪家在儀式中使用到雞、鴨，必須先向殯儀館登記，並提供暫時放置的籠子，動保處也會派員前往監督，確保儀式結束後，雞、鴨不會被隨意亂放。

楊淑方說，雖然不是每場儀式都會有需求，但過去雞、鴨亂跑造成民眾困擾，因此推出配套措施，從源頭管理並派人監督，告知業者政府有在管理，同時養成習慣。

楊淑方表示，若儀式中真的需要使用活鴨、活雞，殯葬業者必須協助處置，千萬不能隨意放生，若發現雞、鴨隨意亂跑，就視同為棄養，將依據動物保護法第29條處以3萬至15萬罰鍰。