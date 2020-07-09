快訊

不負責！巴西總統確診後開記者會脫口罩 記者協會喊告

北捷月票搭到破萬 公運處：一天用超過30次無違規

中央社 / 台北9日電

北市柯文哲近日說有民眾把北捷1280月票搭到破萬元。台北市公運處表示，這名個案平均每天使用超過30次，尚無違反1280月票使用規定，目前也沒有計畫調查使用者搭車目的。

台北市長柯文哲2018年推雙北1280定期票，民眾30天內不限次數搭乘捷運、公車。柯文哲指出有民眾搭乘費用超過新台幣3000元，還有人搭到1萬元，「應該是有人利用捷運在做快遞」。

台北市公共運輸處表示，關於1280月票用到超過1萬元的使用者均為個位數；而使用次數的確偏高，一個月幾乎用了1000次、也就是平均每天使用超過30次。

公運處表示，其使用行為的時間序列及軌跡均為連續行為，經查尚無違反1280月票使用規定，目前也沒有計畫調查使用者搭車的目的。

北市 柯文哲 捷運

延伸閱讀

短評／大巨蛋將全面復工 柯文哲清理戰場 劍指2024？

柯文哲甩大巨蛋燙手山芋 當年五大弊案全出清

新聞眼／大巨案將復工 柯文哲清理戰場劍指2024？

國中小裝冷氣 柯文哲：做綠建築才對

相關新聞

新聞眼／大巨案將復工 柯文哲清理戰場劍指2024？

停工多年的大巨案終將復工，若順利，將在台北市長柯文哲第二任任內完工。昨被問到是否是要讓大巨蛋在任內完工列為政績？柯否認，...

不讓殯儀館儀式活雞、鴨亂跑 新北：先登記並派員監督

新北板橋殯儀館附近的公園、馬路，被民眾發現有鴨子、雞在行走，讓當地民眾感到困擾，里長透露這是俗稱的帶路鴨、開光雞。新北動...

甩燙手山芋 柯文哲出清五大弊案

台北市長柯文哲二○一四年底一上任即籌組「廉政透明委員會」，調查前市長郝龍斌、馬英九任內五大案，並定調為五大「弊」案。隨著...

大巨蛋最快下周復工 柯文哲：已符合7大公安標準

停工五年的大巨蛋，日前獲台北市政府簽准建照變更，最快下周拿到建照即可復工。台北市長柯文哲昨天表示，已要求遠雄大巨蛋營運的...

北市3倍券加碼學生卡 綁定已達1.4萬張

中央推行振興三倍券，北市也推出加碼方案，持北市敬老、愛心卡，或是高中職數位學生卡，再加碼1000元。加碼政策本月上路，教...

土城體育場風雨球場 明年3月完工

新北市土城區綜合體育場有多元的運動設施，許多民眾喜愛到此運動，但到了雨天，運動場域受限，土城區公所為讓居民不分晴雨都能活...

新北大眾運量10年願景 盼衝45%

新北市升格10年，展望2030年願景，交通局昨天提出4大亮點計畫，希望未來讓新北智慧交通路網更完善；市長侯友宜說，目前新...

雙北談YouBike 交界處將留120站

雙北YouBike政策不同調，昨在台北市政府進行交流，針對交接處的跨市借還、北市為何推動2.0計畫進行討論，為了讓民眾使...

湯姆熊贈心路投籃機 讓身障者能打球紓壓

湯姆熊歡樂世界昨天送6台投籃機給心路基金會，讓心智障礙者每天能練習投籃釋放壓力和情緒，也能增加學習效率，患有腦性麻痺的阿...

兒才上車就開走 母背嬰追車 客運被罰3萬

新店一名吳姓婦人7日帶2個兒子搭新店客運準備返家，但12歲大兒子剛上車，公車就關門開走，婦人背著1歲兒狂追但公車還是揚長...

雙城論壇暫定22日登場 受疫情影響只視訊一天

知情人士今天表示，台北上海雙城論壇暫定22日登場，採視訊形式，並且只辦一天，台北市長柯文哲將與上海市代理市長龔正跨海連線...

斥資近2千萬 土城體育場將建「風雨球場」

新北市土城區綜合體育場有多元的運動設施，許多民眾喜愛到此運動，但到了雨天，運動場域受限，土城區公所為讓居民不分晴雨都能活...

熱門新聞

被濫用？北捷1280月票搭破萬 醫師點出「設計上最大缺點」

影／我會勇敢！6歲女病童四度動刀 隨白沙屯媽走60公里祈願

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。