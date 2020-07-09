北捷月票搭到破萬 公運處：一天用超過30次無違規

台北市長柯文哲近日說有民眾把北捷1280月票搭到破萬元。台北市公運處表示，這名個案平均每天使用超過30次，尚無違反1280月票使用規定，目前也沒有計畫調查使用者搭車目的。

台北市長柯文哲2018年推雙北1280定期票，民眾30天內不限次數搭乘捷運、公車。柯文哲指出有民眾搭乘費用超過新台幣3000元，還有人搭到1萬元，「應該是有人利用捷運在做快遞」。

台北市公共運輸處表示，關於1280月票用到超過1萬元的使用者均為個位數；而使用次數的確偏高，一個月幾乎用了1000次、也就是平均每天使用超過30次。

公運處表示，其使用行為的時間序列及軌跡均為連續行為，經查尚無違反1280月票使用規定，目前也沒有計畫調查使用者搭車的目的。