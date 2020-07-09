甩燙手山芋 柯市長出清五大弊案

台北市長柯文哲二○一四年底一上任即籌組「廉政透明委員會」，調查前市長郝龍斌、馬英九任內五大案，並定調為五大「弊」案。隨著大巨蛋即將全面復工，被北市府視為燙手山芋的遠雄大巨蛋案若解決，當年柯口中的五大「弊」案，也將全數結案。

五大案之一的美河市案，儘管二○一二年監察院糾正北市府，認為當初鑑價低估土地成本，高估建物成本，捷運工程局聯開處前處長高嘉濃及科長王銘藏也遭判刑；但前市長郝龍斌任內重新鑑價，要求日勝生再付七十五點九億元，日勝生提仲裁，最後仲裁結果，北市府討回三十三億多元。

松菸文創園區，北市府與富邦增補協議後，納入「超額利潤」機制，誠品旅館支付千分之五營收，北市府共多拿回三點六億元營運權利金。

雙子星案則為了避免招標弊端，捷運工程局先招標財務、法律的專業招標顧問團隊，於二○一八年底以國際標對外招標。原本由南海馬頓團隊得標，但因南海涉國安議題失去優先權，改由宏匯集團遞補得標，去年與市府簽約，預計明年六月取得建照，二○二六年完工。

三創園區案，三創同意將兩層樓文創育成及多功能場館，無償供市府使用三年，回饋價值約一千八百萬元。