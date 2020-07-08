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雙城論壇暫定22日登場 受疫情影響只視訊一天

中央社 / 台北8日電
台北市長柯文哲今天表示，今年雙城論壇會辦，但會透過視訊。聯合報系記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天表示，今年雙城論壇會辦，但會透過視訊。聯合報系記者林麗玉／攝影

知情人士今天表示，台北上海雙城論壇暫定22日登場，採視訊形式，並且只辦一天，台北市長柯文哲將與上海市代理市長龔正跨海連線，討論防疫相關議題，柯文哲也會秉持五個互相基調。

台北市政府發言人周台竹則說，目前與上海方密切聯繫中，一旦確定，會適時對外公布。

台北上海雙城論壇暫定22日登場，不過，今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，舉辦日只有一天，上海方的人不會到台灣，雙方採用視訊方式進行，主題也聚焦在防疫。

雙城論壇為台北市和上海市的城市交流，在前市長郝龍斌時期開始舉辦，從2010年至今，邁入第11年，舉行時序通常在夏天，而雙方慣例是一屆在台北、一屆在上海，今年輪到台北市為主辦方。

按照往例，雙方大約會在春天磋商論壇主題、向下延伸的子題以及要簽署的合作備忘錄等，時程共3天，第一天舉辦晚宴，雙方互贈禮物；第二天正式拉開論壇序幕，第三天閉幕。

不過，武漢肺炎肆虐全球，台北雙城論壇也濃縮為一天，採視訊方式舉行，但仍在防疫大主題下延伸4個子題。

知情人士指出，秉持平等與尊重原則，上海方代表為代理市長龔正，柯文哲也會闡述「五個互相」，即互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

上海 雙城論壇 北市

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