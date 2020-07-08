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斥資近2千萬 土城體育場將建「風雨球場」
新北市土城區綜合體育場有多元的運動設施，許多民眾喜愛到此運動，但到了雨天，運動場域受限，土城區公所為讓居民不分晴雨都能活動筋骨，成功申請到內政部體育署前瞻計畫400萬元補助及新北市府1575萬元預算，將在土城綜合體育場興建「風雨球場」，全案已完成工程發包，預計明年3月完工。
位於裕民路上的土城綜合體育場面積約5萬多平方公尺，1996年啟用至今，為土城區運動人數最多的場地，有田徑場、籃球場、表演舞台、兒童遊戲區等多元場域，多功能廣場更以桐花圖騰點綴，展現土城意象。
土城區公所指出，土城人口逼近24萬，民眾運動需求日增，但下雨時運動場域受限，免費的室內籃球場僅有親和街上的國道3號橋下一處，居民希望政府能夠協助增設更多室內場地。
因此，區公所去年5月提報中央補助計畫，10月獲內政部體育署前瞻計畫補助400萬元，另新北市配合編列110年預算1575萬元，總計將耗資1975萬元經費，於籃球場打造運動天幕，讓民眾不分晴雨都可以開心運動。
新北市體育處表示，天幕設計融合在地桐花意象，雙層弧形浪板象徵開花綻放，並結合花瓣堆疊概念，整體配色也導入年輕色彩，今年4月已完成工程發包，目前辦理細部設計中，預計明年3月完工，完成後將大幅提高球場使用效益。
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