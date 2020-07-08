淡海輕軌首見無人販賣機 青菜、茶葉、蜂蜜24H都能買
搭輕軌也能順便買菜？新北市農業局、淡水農會與新北捷運公司跨域合作，於淡海輕軌紅樹林站設置智慧型販賣機，販售在地小農種植的有機蔬菜、茶葉、蜂蜜等農特產，10日起試營運，提供悠遊卡、信用卡及行動支付，24小時不打烊。
農業局指出，新冠肺炎疫情衝擊，國內消費形態改變，除與農會合推「美味農業得來速」，更首度推出智慧型販賣機，銷售在地農特展，不僅有有機蔬菜、茶葉、香草蛋捲及蜂蜜等青農產品，還有淡水農會主打的南瓜蘇打餅、麵線、米粉、濃湯等，品項多元。
淡水農會總幹事高忠表示，智慧型販賣機提供悠遊卡、信用卡及行動支付，減少貨幣使用，免去店員收取貨款作業，並以後台系統管理商品，瞭解各產品銷售業績，監控補貨需求，後勤系統每天都會巡查販賣機，確保商品品質，試營運期間也將不定期推出優惠商品。
農業局長李玟說，忙碌的上班族通勤路線中，就可直接在智慧型販賣機購買生鮮蔬菜及米麵食，晚餐免煩惱，創造「新北希望市集」新型態營運模式，市民朋友可多多捧場購買，以實際行動支持新北在地小農。
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