北市議員林亮君：大巨蛋安全梯裸露無防火時效 1秒煙都擋不了

先前踢爆大巨蛋偷裝吸音棉的北市議員林亮君今天再度在臉書，貼出大巨蛋西南側ST-121安全梯，表示這個安全梯目前完全裸露、根本沒有任何防火時效，火災發生連1秒鐘的煙都擋不了，除這座樓梯外，整個大巨蛋還有另外5座安全梯也是相同的狀況。

林亮君說，北市府預計下周就要核發大巨蛋建照，這是絕對有問題的，林說，遠雄違反建築技術規則第97條，除非遠雄通過台建中心性能審查，取得中央主管機管免除97條規定的認證，否則現在完全就是違法。這不只攸關大巨蛋安全，更會嚴重破壞台北市行政體制。

台北市長柯文哲今天親自說明大巨蛋爭議，不過林亮君說，這段時間，很多人一再提到「建築技術規則」設計施工第97條，這條到底講什麼？林說，簡單說，第97條要求安全梯不論在室內或戶外，都必須要有最少1小時防火時效的牆壁與防火門。當火災發生的時候，整個樓梯間可以抵擋火勢最少1小時，才能確保安全梯是一個可以安全逃生的路徑。

但林亮君在臉書貼出照片，指大巨蛋西南側的ST-121安全梯，目前是完全裸露，根本沒有任何防火時效，火災發生時不要說1小時，連1秒鐘的煙都擋不了，除了這座樓梯外，整個大巨蛋還有另外5座安全梯也是相同的狀況。

林亮君說，北市府居然要在這樣的狀態就發給遠雄建照，說會在核發使用執照前要求改善。這麼明顯的違法，為什麼可以通過建照！？

林亮君表示，建管處說會在遠雄大巨蛋建照上用「註記」方式，記載必須改善安全梯。但這是完全為了遠雄獨創的方便之門。試問，過去台北市哪個公共建設可以這樣做？柯市長過去最強調的「依法行政」的精神？遠雄可以，其他營造廠是不是也可以？

林亮君說，以後大家都比照辦理，根本不合法也先取得建照，之後再來慢慢改善。那台北市建管處還要審建照嗎？大巨蛋的建照發下去，絕對是開了最惡劣的先例，更會造成之後層出不窮的行政爭議！台北市不要違法硬幹！