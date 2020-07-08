板橋小東門陸橋今拆除 文化路、北門街全線封閉

新北市配合「板橋府中美學示範基地」專案計畫，活化新北老城區，將於7月10日晚間舉辦「照亮小東門陸橋謝幕典禮」，由新北市長侯友宜主持並直播拆除陸橋活動現場，新北市工務局提醒，為配合拆除作業，7月8日至10日將封閉板橋區文化路一段、北門街，行經民眾須改道行駛。

工務局養工處指出，板橋小東門陸橋擁有47年歷史，不僅是板橋古城門「小東門」所在位置，富有豐富歷史文化，更緊鄰皇室市場、板橋國小及板橋高中，是板橋重要交通要道。

拆除小東門陸橋為「板橋府中美學示範基地」專案中最重要一環，因此將舉辦「照亮小東門陸橋謝幕典禮」，邀請民眾見證陸橋大梁拆除的歷史性畫面，並與它作最後道別。

養工處表示，謝幕典禮於10日晚間11時30分舉行，侯友宜主持典禮並贈送100份雞排及手電筒給到場民眾，市府及工務局臉書粉專「工程圖輯隊」也會全程直播拆除過程，並提供小東門陸橋紀念手電筒、樂高工程車等多項好禮進行線上抽獎。

另外也提醒，小東門陸橋拆除工程共分4階段進行，其中，「樓梯、雨遮、大梁及立柱」拆除作業需進行封路施工，因此，自7月8日至10日止每晚11時至隔天清晨6時將全線封閉文化路一段、北門街，行經民眾可改由公館街或縣民大道通行，拆除工程預計在11日早上完工。