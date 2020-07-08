快訊

【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

新北推社區小旅行 用山海美景留住三倍券

中央社 / 新北8日電

新北市力拚後疫情時代新經濟，今天推出社區小旅行活動，規劃24條體驗山林海景秘境的路線，市府鼓勵社區民眾參與，將振興三倍券留在新北，體驗山海美景，兼愛心關懷長輩兒少。

「社區小旅行‧齊心拚經濟」活動，今天下午在市府啟動，24個社區發展協會理事長、總幹事，介紹各地的特色景點與活動，也有青年返鄉創業的故事，在社區小旅行可體驗豐富的自然人文。

市長侯友宜今天為活動代言，利用社區生產的有機食材紅椒、洋蔥、番茄等，一起製作莎莎醬。他表示，全台都在拚經濟，新北有山有水有生態、有文化，盼望一起探訪海景秘境，欣賞山林曙光，來一趟尋讀文化巡禮，漫步在城郊美景。

社會局長張錦麗表示，希望社區小旅行活絡社區經濟，行銷社區產業，將收益轉化為兒少、老人等相關服務，帶動自助、互助、共融的善循環。相關活動路線與資訊可以在市府社會局網站查詢。

侯友宜 三倍券

延伸閱讀

國內旅遊需求增 新北推24條社區小旅遊

7年新北社會救助生涯 賴涵婷最常去醫院和殯儀館

新北紓困金發放破10億 缺口約3億請中央撥款補足

新北公托虐童 負責人今鞠躬道歉

相關新聞

北市議員林亮君：大巨蛋安全梯裸露無防火時效 1秒煙都擋不了

先前踢爆大巨蛋偷裝吸音棉的北市議員林亮君今天再度在臉書，貼出大巨蛋西南側ST-121安全梯，表示這個安全梯目前完全裸露、...

板橋小東門陸橋今拆除 文化路、北門街全線封閉

新北市配合「板橋府中美學示範基地」專案計畫，活化新北老城區，將於7月10日晚間舉辦「照亮小東門陸橋謝幕典禮」，由新北市長...

汐止S路口多意外 地方促截彎取直保安全

新北市汐止區福德二、三路口，是一個S型的道路，轉彎視線不好，再加上公車班次頻繁，經常車輛回堵，也意外頻傳，由於中間一塊公有地，新北市議員廖先翔今(8)日要求福德二路底打通，開闢道路截彎取直，讓行車順暢也更安全。

汐止石墩大變身 彩繪Q版動植物兼教學功能

新北市汐止區城中里在茄苳溪防汛步道，這幾年來不斷種花綠美化，不但仙丹、紫薇開的很美，今年更把沿線八十幾個老舊石墩進行彩繪，畫上了生活中都看的到的動植物、昆蟲等等，讓家長帶著小朋友來，可以邊散步邊介紹，兼具教學功能。

「黑」龍江變清溪川 新莊中港大排成景點

新莊「中港大排」過去被形容是黑龍江，在2008年經由臺北縣政府整治後，歷經三年打造完成，如今有著「大臺北地區的清溪川」的美譽。尤其新莊昌隆里區段內附近，擁有大自然生態美景，不僅是民眾休閒散步最佳地點，且提昇近千戶里民居住生活品質。

雙北YouBike交流 北市後年仍留120站在跨市交界處

雙北YouBike政策不同調，今天在台北市政府「閉門交流」，主要針對交接處的跨市借還、北市為何推動2.0計畫進行交流，為...

影／大巨蛋容留人數 柯文哲：3年內不得超過6萬人

停工5年的大巨蛋停工即將復工，台北市建管處簽准建照變更，遠雄最快下週拿到建照。今（8日）台北市長柯文哲率領團隊親上火線，...

雙北取得共識 台北明年維持400個YouBike1.0站

台北市將YouBike1.0全數升級2.0，但新北暫時不跟進引來討論，有民眾憂心雙北借還車出現困難，雙北交通局長今開完會...

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

大巨蛋復工在即，卻仍不符「建築技術規則」第97、127條，但市長柯文哲今天上火線說明，也意味發建照大勢底定；對此，前台北...

民國110年底前 民眾仍可騎YouBike1.0悠遊雙北

台北市YouBike將升級成2.0，民眾未來能不能騎YouBike橫跨雙北市，各界關心。雙北市政府交通局長今天開會交換意...

王世堅：大巨蛋是柯文哲魔術 布幕一揭開已接近完工

北市府預計下周重發遠雄大巨蛋建照，大巨蛋即將全面復工。民進黨北市議員王世堅批評，大巨蛋就是柯P魔術，因一個停工5年的大巨...

疑用電超載變電箱冒火花 新北產業園區跳電半小時

新北產業園區部分廠房今上午11時許傳出停電，廠內員工拍下室內漆黑畫面，並指出「食品加工廠商很崩潰」，新北產業園區服務中心...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

影／我會勇敢！6歲女病童四度動刀 隨白沙屯媽走60公里祈願

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

被濫用？北捷1280月票搭破萬 醫師點出「設計上最大缺點」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。