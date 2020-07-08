新北推社區小旅行 用山海美景留住三倍券

新北市力拚後疫情時代新經濟，今天推出社區小旅行活動，規劃24條體驗山林海景秘境的路線，市府鼓勵社區民眾參與，將振興三倍券留在新北，體驗山海美景，兼愛心關懷長輩兒少。

「社區小旅行‧齊心拚經濟」活動，今天下午在市府啟動，24個社區發展協會理事長、總幹事，介紹各地的特色景點與活動，也有青年返鄉創業的故事，在社區小旅行可體驗豐富的自然人文。

市長侯友宜今天為活動代言，利用社區生產的有機食材紅椒、洋蔥、番茄等，一起製作莎莎醬。他表示，全台都在拚經濟，新北有山有水有生態、有文化，盼望一起探訪海景秘境，欣賞山林曙光，來一趟尋讀文化巡禮，漫步在城郊美景。

社會局長張錦麗表示，希望社區小旅行活絡社區經濟，行銷社區產業，將收益轉化為兒少、老人等相關服務，帶動自助、互助、共融的善循環。相關活動路線與資訊可以在市府社會局網站查詢。