字典裡沒有放棄！教保員周筱雯耐心服務獲肯定

中華民國啟智協會今在新北市四號公園文創演藝廳舉辦109年「育智獎」表揚大會，表揚30位辛苦傑出的教保員、護理師，其中在板橋服務9年多的的教保員周筱雯，透過耐心、用心面對服務對象，周筱雯說她的字典裡沒有放棄，看到了需求就無法置之不理。

衛生福利部部長陳時中今出席表揚大會，陳時中表示，照護機構非常辛苦，大家都認為是有愛心，以為這樣就可以生存，但實質上還需要社會的支持，教保員在做事的時候才不會有後顧之憂。

陳時中表示，他上任以來看到很多相關問題，也有很多人提醒，去年在相關經費投入了2.5億元，讓214個機構、9558個從業人員可以照顧1萬3200位受照顧者，今年將投入11.7億元，不要增加家長負擔又能讓機構安心做事，給予第一線人員支持，彰顯專業服務與愛心。

今天總計表揚30位傑出的教保員、護理師，其中在愛立發展中心服務9年多的的教保員周筱雯，曾碰過服務對象有吐口水、踢人的行為問題，甚至需要5、6個人拿軟墊抵擋他傷人的行為，周筱雯先透過觀察服務對象的反應是需要什麼，藉此設計適合的引導方式，這個服務對象除了減少情緒爆發的強度與頻率，甚至能用大家都能接受的方式和人溝通。

周筱雯表示，曾經有服務對象比較能用繪畫的方式進行溝通，因此每天都用手繪漫畫的方式跟服務對象溝通，需要非常多的用心跟毅力，「我的字典裡沒有放棄」，周筱雯認為，既然她看到了需求，就無法置之不理，也因為這份心讓她在工作崗位上堅持許久。