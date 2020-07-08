「黑」龍江變清溪川 新莊中港大排成景點

新莊「中港大排」過去被形容是黑龍江，在2008年經由臺北縣政府整治後，歷經三年打造完成，如今有著「大臺北地區的清溪川」的美譽。尤其新莊昌隆里區段內附近，擁有大自然生態美景，不僅是民眾休閒散步最佳地點，且提昇近千戶里民居住生活品質。

新莊里隆里長吳建和表示，來到該區段可見大排內鮮豔色彩錦鯉魚，在水中游來游去，還有可愛的和平鴿群聚在此，供民眾觀賞，不知道的人還以為是來到民間遊樂園場景，其實不用花錢買門票，也能免費享受大自然生態美景，就近呈現您眼前。

擁有自然生態特色景觀外，煥然一新的面貌，讓里民就近可以運動休閒，有位住了三十多年的陳姓里民說道，以前這條大排號稱黑龍江，環境惡臭難聞，根本沒人敢靠近，如今整治完成，每天必到散步的最佳地點。

里長吳建和指出，中港大排，全稱中港大排水溝，建於1989年，位於台灣新北市新莊區，由新莊、泰山、五股等地雨水匯聚而成，集流面積廣大，逾1600公頃，與貴子坑溪交會，新北產業園區西側，排水經由大窠坑溪，流入二重疏洪道，最後由淡水河出海，

2010年整治過後，又稱中港綠堤美名。在時任臺北縣縣長周錫瑋任內，中港大排採分段整治，已著手進行的除有美化大排兩側景觀之外，成功關鍵仍在於污水處理以及淤泥清除，工程於2008年動工，2011年底完工，成功打造大臺北地區的清溪川。