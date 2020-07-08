汐止石墩大變身 彩繪Q版動植物兼教學功能

新北市汐止區城中里在茄苳溪防汛步道，這幾年來不斷種花綠美化，不但仙丹、紫薇開的很美，今年更把沿線八十幾個老舊石墩進行彩繪，畫上了生活中都看的到的動植物、昆蟲等等，讓家長帶著小朋友來，可以邊散步邊介紹，兼具教學功能。

城中里長廖福賢說，從基隆河防汛步道，往汐止國泰醫院後方的方向走，茄苳溪步道也是許多民眾散步休閒的好地方，目前紫薇才剛開，整體景色不錯，而原本的水泥墩柱最近也換上新衣，因為，原本畫了四五年都已經斑駁掉漆，所以，這次整個換掉，七彩顏色很吸睛之外，重點是上頭畫了好多不同的Q版動植物，為的就是讓小朋友能夠去猜，在生活中看到的動植物是什麼。

沿途八十幾個石墩上面的圖案都不同，從鴨子、棉羊、蜻蜓，甚至蚊子也走可愛風，海底世界也是應有盡有，不少爸爸媽媽帶著小朋友來，就能夠邊散步邊介紹增加互動，孩子們就能多認識生活中經常看到的事物，像是吃的蔬果、路上看到的貓狗，或是昆蟲獨角仙等等，透過彩繪，不但美化環境，也讓小朋友在生活中學習。