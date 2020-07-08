汐止S路口多意外 地方促截彎取直保安全

新北市汐止區福德二、三路口，是一個S型的道路，轉彎視線不好，再加上公車班次頻繁，經常車輛回堵，也意外頻傳，由於中間一塊公有地，新北市議員廖先翔今(8)日要求福德二路底打通，開闢道路截彎取直，讓行車順暢也更安全。

緊鄰高速公路旁的福德三路，原本路就不寬，同樣的在接福德二路交會口，因為，呈現Ｓ型的彎道，連續兩個轉彎視線死角，也造成意外頻傳，連居民都覺得每天走這裡好危險，尤其公車好多，整個轉彎幾乎都跨越到對向車道，進出都要特別注意。

興福里長韓君灝說，因為是Ｓ型路段，所以常會造成用路人跟公車的一些衝突，常常出車禍，每個月少說都會有三到四件，這個路口事故率非常的高，所以，請議員廖先翔幫忙，如果可以把路直直打通過去，交通就會更順暢，也不會造成阻塞或回堵。

市議員廖先翔指出，福德二路跟三路交會的路口，是有點Ｓ型的形狀，尤其公車在轉彎時特別難轉，兩台公車也是沒辦法會車的，那汽機車也因為視線死角的關係，晚上視線不好都有一些事故發生，那因為目前開闢的是既成巷道，轉彎的地方並不是計劃道路，那其實福德二路應該有一條計劃道路，直直的過去接福德三路，所以，里長建議是不是能夠把計劃道路開闢，讓行車安全提升。

廖先翔表示，目前土地透過容積移轉都已經是新北市政府的，後續只剩下工程的部分，現在也都沒有什麼地上物侵佔的情形，只有道路跟溝渠施作而已，預計會督促新北市政府在年底完成。