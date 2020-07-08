雙北YouBike交流 北市後年仍留120站在跨市交界處

雙北YouBike政策不同調，今天在台北市政府「閉門交流」，主要針對交接處的跨市借還、北市為何推動2.0計畫進行交流，為了讓民眾使用順暢，台北市交通局長陳學台表示，台北市在明年底前維持至少400站1.0站，也不會受升級2.0影響，後年會留下120站在跨市交界處，再做彈性檢討。

北市推動YouBike2.0計畫，預計2021年底全面拓站，僅在雙北交界處保留YouBike1.0車輛與站點，但新北市認為全面汰換YouBike2.0有浪費公帑之嫌，並計畫試辦沒有實體樁位、改用電子圍籬的MOOVO電動輔助自行車。

對於新北市是否想升級2.0？新北市交通局長鍾鳴時說，公共自行車的新技術引進，包括車載機、GPS定位、行動支付或用智慧手機操控借車，這是大勢所趨，系統的調整過程中會面臨挑戰，新北市不會拒絕科技的進步，選擇系統是公開採購程序，未來會針對當時環境、系統提升等必要情形來作選擇，目前還沒有鎖定特定廠商。

媒體追問鍾鳴時，市長侯友宜說不排除用新的系統？還是維持這樣的計畫？鍾鳴時說，是的，目前新北市的YouBike1.0系統才剛建構完，不可能明年就進行大規模汰除，事緩則圓，應讓設施發揮最大經濟效益，合約到期時，勢必要接受新合約、業者的技術挑戰，公開徵選新廠商，是不是YouBike或其他業者願意參與跟投入，要看到時候採購的意願，會有很多狀況，無法預料。

陳學台指出，目前新北騎到到台北的YouBike約2400輛次；台北到新北約2600輛次，約占總運量的3%，未來兩市交界保留120站，約3600個位子和1000輛車共供騎乘。