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影／大巨蛋容留人數 柯文哲：3年內不得超過6萬人

聯合報 / 記者王彥鈞潘姣琪／台北即時報導
柯文哲今再轟三倍券沒用，「如果有效，那他們以前在罵馬英九，在罵什麼？」記者王彥鈞／攝影
柯文哲今再轟三倍券沒用，「如果有效，那他們以前在罵馬英九，在罵什麼？」記者王彥鈞／攝影

停工5年的大巨蛋停工即將復工，台北市建管處簽准建照變更，遠雄最快下週拿到建照。今（8日）台北市長柯文哲率領團隊親上火線，召開記者會針對大巨蛋爭議釋疑，針對昨天市議員會勘大巨蛋，遠雄現場簡報容留人數，以因商場尚未營運，營運後才能審查、計算為由，並無出示容留數字，與當初台北市政府所要求的5萬9833人容留數有出入，對此柯文哲今(8)日提出要求，大巨蛋營運後3年內不得增加容留人數，之後再視未來狀況調整，且須通過都審、環評才能變更。

至於被問及大巨蛋何時會完工試營運，柯文哲強調就像學生要通過考試，必須來參加考試而且要及格，同樣的道理，遠雄必須通過審核標準，因此從來沒有去壓完工日期，既然沒有辦法把它拆掉，就只能讓它可以安全使用，至於其他爭議事項會依法行政，不放水也不刁難。

針對三倍券議題，行政院發言人丁怡銘今日酸柯文哲，應該沒有實際去超商買過東西，才會不知道三倍券好用在哪，對此柯也反嗆，三倍券效果不大，這個政策是用來「收買人心」，更反問執政黨，如果覺得好用，那以前罵馬英九推出的消費券，在罵什麼？更無奈說他就是個捕手，政府這顆振興球不管怎麼丟，他都是要接住，只能在這樣的政策下思考，做出對台北市更有利的選擇。

大巨蛋 柯文哲 北市

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