台首位攀登世界7大洲頂峰女性江秀真 分享善用困境力量

台中市港區藝術中心將在7月11日(周六)下午2點，在國際會議廳辦理專題系列講座，邀請台灣第一位完成攀登世界七大洲頂峰女性的江秀真分享「雲端上的行腳~善用困境的力量，就能超越巔峰」，免費入場。

港區藝術中心表示，江秀真21歲就取得登山嚮導證，她曾任太魯閣國家公園解說志工、玉山國家公園保育巡查員，現職台灣大學大氣科學系測計實驗室兼任助理、生命教育及登山安全教育講師。2008年榮獲十大傑出女青年獎、2009年內政部一等獎章及第47屆十大傑出青年獎殊榮，著有「峰雪旅人」與「挑戰巔峰之後」等書。

港區藝術中心表示，江秀真完成攀登世界七大洲頂峰以及二度登頂聖母峰(珠穆朗瑪峰)的夢想，歷險歸來後，將存活下來的約定擺在心上，展開「行腳每一所學校」校園巡迴演講計畫，發願將自己的生命體悟分享出去，致力推廣登山安全與生命教育，讓更多人明白每一個生命的殊勝與可貴，期盼每個人都能找到那座屬於自己人生路上的聖山。

江秀真曾說：「我喜歡登山，因為山教會了我許多事」，「雲端上的行腳~善用困境的力量，就能超越巔峰」講座，活動全程免費，參與該活動之公務人員及教師，核予2小時研習時數。配合市府防疫政策，聆聽講座民眾需戴口罩入場。活動詳情請上港區藝術中心網站查詢：http://www.tcsac.gov.tw，或電話洽詢：04-26274568轉9。