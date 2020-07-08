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大巨蛋容留人數 柯文哲：營運前3年維持59833

中央社 / 台北8日電

北市政府6月下旬簽准大巨蛋案建照，市長柯文哲今天說，要求大巨蛋營運前3年維持容留人數59833，因營運後也不知會發生什麼問題，「要檢討再檢討」，會再滾動式修正。

柯文哲說，目前大巨蛋室內容留人數為59833，並要求營運前3年不得調增容留人數，不過，被媒體詢問此舉是否替遠雄解套、將問題留給下任市長時，柯文哲表示，大巨蛋在他設定的條件下核准開幕，還是他的責任。

他表示，開幕3年後要增加容留人數，沒那麼容易，因遠雄還要再送都審與環評，而他將重點挑出來後，遠雄要暗渡陳倉機會比較少，他並表示，盡良知良能讓大巨蛋安全。

台北市建管處6月22日簽准建照，停工逾5年的大巨蛋復工在望，藍綠議員也齊轟柯文哲態度轉彎、玩兩面手法，有議員發現大巨蛋商場棟機房內施作消音棉，建管處因而開罰遠雄8萬餘元，甚至昨天會勘時，發現整體完工進度達7成，最快下週核發建照。

台北市政府今天召開大巨蛋公安基準與性能審查相關報告記者會，柯文哲在會中表示，他從2014年上任以來，仍秉持發現問題、面對問題與務實解決問題的信念，對大巨蛋的態度是不刁難不放水，要給市民一個安全合法合理的大巨蛋。

柯文哲說，大巨蛋在104年5月14日因有79處不按圖施工而被勒令停工，至今共經歷7次都審、2次環差審議、2次防火避難性質審查，單是防火避難性質就在內政部審了3年。

他說，大巨蛋的地下室原本沒有防火區劃，後來增加，逃生梯增加8個，室內容留人數也從遠雄主張的13萬多人，改為59833人，同時讓基地內縮，避免交通壅塞，未來還會引入超額利潤概念，避免開發權利金0的狀況發生。

柯文哲強調，台北市政府對大巨蛋提出的七項公安基準都不變，如今的大巨蛋已符合七大公安標準，希望大巨蛋未來不僅是市民休閒活動中心，更能代表一個新的城市文化。

面對媒體詢問是否要讓大巨蛋在任內完工，柯文哲表示，對他而言，大巨蛋就是善後，「走到這裡了，要就拆，不拆就要做到可以用的程度，至少安全上是合理的」，重申按部就班、依法行政與平常心。

針對媒體指出前市長郝龍斌7天發建照被質疑涉圖利，柯文哲則表示，他拖了5年，怎麼會跟郝龍斌一樣，「我還公開透明，每場都線上直播」。

柯文哲在台北市長第一任期時，將大巨蛋列為五大弊案之一，並提出「市府版」的七大公安基準，指大巨蛋不合格，更以遠雄公司不按圖施工為由勒令停工。

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