雙北YouBike不同調？柯文哲：台北市還是走在最前端

雙北交通局長今天將針對YouBike升級開會協商。新北市長侯友宜今天在市政會議後受訪表示，這次討論最明確方向就是雙北要共同合作，確保市民權益不會受損。台北市長柯文哲今天也表示，台北市還是在台灣所有城市中，走在最前端。

對於是否可能發生雙北YouBiike不同調？柯文哲今天表示，台北市政府推動YouBike2.0內部多次檢討，尤其YouBike1.0要換成2.0，難在要先找全新的區域設置，單單市長開的會議，就不知道討論過幾次，技術沒這麽容易，所以台北市政府比較像是捷安特的開放場域，所以捷安特在台北市實驗成功，價格一定比較便宜，到其他城市去賣，價格會不一樣。

柯文哲說，北市府要將YouBike升級，其實不如說，是開放一個場域給捷安特實驗，過程中，北市府也相當配合，因為北市府是捷安特的研發夥伴，價格會比較便宜。但捷安特在台北市實驗成功，到其他城市去賣，價格當然會不太一樣。