快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北YouBike不同調？柯文哲：台北市還是走在最前端

聯合報 / 記者林麗玉張世杰／台北即時報導
雙北交通局長今天將針對YouBike升級開會協商。台北市長柯文哲今天也表示，台北市還是在台灣所有城市中，走在最前端。記者林麗玉／攝影
雙北交通局長今天將針對YouBike升級開會協商。台北市長柯文哲今天也表示，台北市還是在台灣所有城市中，走在最前端。記者林麗玉／攝影

雙北交通局長今天將針對YouBike升級開會協商。新北市長侯友宜今天在市政會議後受訪表示，這次討論最明確方向就是雙北要共同合作，確保市民權益不會受損。台北市長柯文哲今天也表示，台北市還是在台灣所有城市中，走在最前端。

對於是否可能發生雙北YouBiike不同調？柯文哲今天表示，台北市政府推動YouBike2.0內部多次檢討，尤其YouBike1.0要換成2.0，難在要先找全新的區域設置，單單市長開的會議，就不知道討論過幾次，技術沒這麽容易，所以台北市政府比較像是捷安特的開放場域，所以捷安特在台北市實驗成功，價格一定比較便宜，到其他城市去賣，價格會不一樣。

柯文哲說，北市府要將YouBike升級，其實不如說，是開放一個場域給捷安特實驗，過程中，北市府也相當配合，因為北市府是捷安特的研發夥伴，價格會比較便宜。但捷安特在台北市實驗成功，到其他城市去賣，價格當然會不太一樣。

YouBike 柯文哲

延伸閱讀

吳益政發起「高雄益起騎」 柯文哲邀民眾作伙騎

中小學全面裝冷氣 柯文哲：政府要聰明 裝冷氣不是唯一

搭太多喊查行動軌跡？ 柯文哲這麼怕人用何苦推定期票

雙城論壇確定視訊舉辦 柯文哲：香港局勢嚴峻減少尷尬

相關新聞

安心戲水fun心玩 台北親水節清涼一夏

炎炎夏日到來，還在煩惱哪裡可以清涼一「夏」嗎？每年暑假最讓人期待的「台北親水節」在台北自來水園區登場囉！除了有適合各年齡層小朋友的戲水設施，今年還增加超大氣墊水池，加上趣味魔術、氣球互動等精彩活動，這夏就是要陪大小朋友快樂fun暑假！

雙北交通局長會議下午登場 新北市：YouBike1.0不廢除

雙北市交通局長會議下午2點登場，將討論YouBike是否從1.0升級到2.0，以及是否有替代方案。新北市長侯友宜強調會在...

【重磅快評】搭捷運快遞不行？ 首爾能 柯文哲說不能

北捷推出1280月票兩年，發現有民眾搭好搭滿，月搭一萬元，但遭柯文哲批評說，這是「何方神聖」，應是「搭捷運做快遞」，還要...

雙北YouBike不同調？柯文哲：台北市還是走在最前端

雙北交通局長今天將針對YouBike升級開會協商。新北市長侯友宜今天在市政會議後受訪表示，這次討論最明確方向就是雙北要共...

新北規畫10年交通願景 侯友宜：大眾運輸使用率逾45%

新北市升格10年，展望2030年願景，交通局提出4大亮點計畫，希望未來將讓新北智慧交通路網更完善。市長侯友宜說，今後希望...

雙溪荷花季7月12日開跑　白天黑夜都能來賞花

正值荷花季，新北市雙溪區公所將在7月12日至8月22日舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」活動，今年主打特色「晝...

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

扯！新店一名婦人昨日帶著2個兒子搭乘客運準備返家，然大兒子才剛他上車門就關閉開走，留下傻眼的婦人背著1歲兒急忙在後面追趕...

華盛頓幼兒園超收安置 家長怨：比抽公幼還慘

北市內湖區私立華盛頓幼兒園超收120人，遭教育局連續開罰，要求本月10日前限期改善。但因超收人數多，議員游淑慧接獲家長焦...

YouBike雙北今會談 聚焦跨市借還

雙北YouBike政策不同調，預計今天在台北市政府「閉門交流」。北市交通局表示，雙方會交換意見，主要針對交接處的跨市借還...

新北光榮國中、國小整建 與社區共榮

新北市三重區光榮國小45年的老舊校舍整建，附設幼兒園將在8月底完工，8個班在9月招生，其餘建物、停車場將陸續在2年內完工...

鶯歌公車 2年後增班、調整路線

新北市鶯歌區人口逼近9萬，市議員蘇泓欽指出鶯歌平均每公車班次共用人口數為257.01，約是人口相近的五股、泰山的10倍，...

北市28河濱公園 暑假一騎玩

暑假將至，台北市政府水利處推薦民眾可以透過長達112公里河濱自行車道，串連全市28個河濱公園，水利處依各區域特性規劃六大...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

影／大巨蛋隔半年竟冒出投手丘洞 議員遠雄火爆激辯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。