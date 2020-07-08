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被濫用？北捷1280月票搭破萬 醫師點出「設計上最大缺點」

聯合新聞網 / 綜合報導
台北捷運1280月票幫許多通勤族省下不少交通費。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
台北捷運1280月票幫許多通勤族省下不少交通費。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

北捷運2018年推出的1280元月票方案造福許多通勤族，但台北市長柯文哲日前提到有月票一個月坐到上萬元，懷疑是被利用來送快遞，要求局處調查乘客軌跡。家醫科醫師吳承羲認為，這種情形可歸因到北捷月票設計上最大的缺點，就是沒有實名制，並提出3種解決之道。

吳承羲在臉書粉絲專頁「東村誠醫師的診療室」發文，分析北捷月票的問題。他說，當初設定票價時，就應優先思考無限搭乘的票價「多少錢算合理？」。以1280元來計算，等於每個月上班22天、每天交通費花60元以上，買月票就划算；若算進周末假日，分母設為30，更是只要平均一天花超過45元就回本。

他認為這個商品的受眾應是每天定點移動的上班族，因為不論是外勤業務、網拍面交或快遞，考量到交通機動性和搬運貨物的便利性，搭捷運不會是合適的選擇。

他點出月票設計最大的缺點在於「沒有實名制」。他舉例，一般的遊樂園、博物館年票都不會限制訪客進去的次數，就算每天當後院去逛，只要不妨礙他人也不會有人管，但要限定本人使用才合理。而1280月票雖有限制每次僅能1人使用，卻擋不了轉借別人搭乘的漏洞。

吳承羲說，若月票使用者多、賣得好，卻因為消費金額超過定價太多導致虧本，或影響到對其他人的服務品質，那麼就應該改變策略，他舉出3種調整方式，包括提高定價、增加使用限制（從無限吃到飽變成有限吃到飽，例如一個月限搭120趟）、取消或升級服務。

至於到底該不該調查過量使用月票的軌跡？他則認為該查，但不必大張旗鼓，因為後台必定留有紀錄，怕的是鑽制度、程式漏洞，以側錄卡號做王八卡供多人使用來營利，或蓄意刷高某條公車路線、站點人流。

是否要限制月票的使用上限，柯文哲表示要先做研究，北市交通局回應用到1萬元者僅個位數的特例，且並非每個月都會出現，因此目前沒有設定上限的計畫。市議員鍾佩玲認為，當初推廣「月票搭到飽」，是為了提升大眾運輸使用率，現在若因少數「搭很飽」而定上限，恐讓民眾考慮回歸私有運具。

雙北月票 北捷 柯文哲

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