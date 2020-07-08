新北規畫10年交通願景 侯友宜：大眾運輸使用率逾45%

新北市升格10年，展望2030年願景，交通局提出4大亮點計畫，希望未來將讓新北智慧交通路網更完善。市長侯友宜說，今後希望提升大眾運輸運量到45%，減少使用私人運具，也要全力推動淡北道路等重點交通工程。

市政會議今天由交通局專案報告「2030年交通建設遠景─城市進步的動力」，新北市大眾運輸使用率從26%上升到35%，公車路線從103條增加至320條，捷運車站從25站增加到66站，YouBike從10站增加到如今的623站。

新北市重大交通工程希望在未來10年內完成，包括2024年完成淡江大橋、淡北道路；2025年完成五股交流道增設台65線北出北入匝道；2027年完成國道3號土城清水交流道。以及時程省下來確定的國道1號汐止交流增設南入匝道。

「看能不能把大眾運輸使用率提升到45% 以上？」侯友宜說，各項交通運輸載具要快速跟著轉換和調整，各單位務必全力以赴，不是單單交通局的事，重大公共工程要如期如質完成，透過智慧平台帶給民眾更安全、便利和省時的交通運輸。目前新北市大眾運輸運量是33.8%。

交通局長鍾鳴時另表示，未來10年將透過智慧科技，勾勒4大創新亮點。首先，新北市爭取到交通部2年期共5千萬元經費，第一個推動智駕電動巴士導入公共運輸系統接駁測試計畫，目前完成第1階段無載客測試，預計在本月底前進行第2階段載客測試，開放民眾搭乘體驗。

其次，往烏來內洞風景區的環山路髮夾彎經常發生事故， 局建置CCTV攝影機、車輛偵測器等4組自動感應號誌，彎道號誌平時閃光運作，雷達偵測到大客車後，會啟動號誌管制單向通行，讓大客車可順利過彎，更為安全。

接著是科技執法平台，整合通學巷2.0、智慧計時停車系統及林口交流道大貨車科技執法系統，即時監控、即時取締，改善交通秩序。