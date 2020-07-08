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雙溪荷花季7月12日開跑　白天黑夜都能來賞花

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市雙溪區公所將在7月12日至8月22日舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」活動，不論白天或夜晚，民眾都可到位在台2丙線的上林荷花田賞花。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區公所將在7月12日至8月22日舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」活動，不論白天或夜晚，民眾都可到位在台2丙線的上林荷花田賞花。圖／新北市農業局提供

正值荷花季，新北市雙溪區公所將在7月12日至8月22日舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」活動，今年主打特色「晝觀荷夜賞蓮」，到了晚上7點就會點亮在荷花池的LED球燈，不論白天或夜晚，民眾都可到位在台2丙線的上林荷花田賞花。

農業局表示，雙溪區是新北友善田園起源地，並逐漸擴散到各區，目前全市友善田園面積已達到227.5公頃，共196個農場參與。友善農業在雙溪區開花結果，不但產出許多安心、美味的農產，更有7.5公頃的荷花田可以欣賞，生態資源比以往更加富饒。

今年賞荷活動主打「晝觀荷夜賞蓮」，雙溪區公所今年新增建浮木棧道讓民眾更親近荷花，荷花池中除了一般的香蓮，還有睡蓮、觀音蓮、牡丹蓮及今年新移植的大王蓮，晚上前往荷花池就會看見在荷花池的LED球燈，星光與燈光交會美不勝收，讓夜間賞花別有一番風味。

今年結合在地商圈及農友希望市集，讓遊客既可以選購安心蔬菜和在地特色商品，開幕活動當天雙溪上林國小和柑林國小的小朋友帶來精彩鼓陣及舞蹈表演，還有貂山吟社帶來詩詞吟唱，展現雙溪古老風情。

雙溪區公所表示，除了白天的荷花嬌貴美艷，夜間的睡蓮也別有一番風情花，在活動期間的每天晚上7至9點都會點燈，民眾可規劃雙溪一日遊，先到雙溪老街、連舉人古厝、虎豹潭溪或平林休閒農場等景點遊玩，傍晚時分到希望市集挑選友善、有機的蔬果，再前往荷花池欣賞睡蓮，公所提醒，現場雖有照明設備，行走田埂時仍須注意安全。

到了夜晚就會點亮在荷花池中的LED球燈。圖／新北市農業局提供
到了夜晚就會點亮在荷花池中的LED球燈。圖／新北市農業局提供
位在台2丙線的上林荷花田是知名賞荷地點。圖／新北市農業局提供
位在台2丙線的上林荷花田是知名賞荷地點。圖／新北市農業局提供

荷花 雙溪區

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