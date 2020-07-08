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雙北研商Youbike 侯友宜：民眾權益不受影響

中央社 / 新北8日電

新北市長侯友宜表示，對微笑單車系統轉換，今天將與台北市府協商，騎乘民眾權益絕不受影響。新北交通局長鍾鳴時表示，Youbike1.0系統不會停止。

侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪表示，今年的微笑單車完成623站，且一直在設站中。如果新設置的微笑單車站位廢棄，就是浪費公帑。

他表示，新北市微笑單車升級，從系統1.0到2.0將循序漸進，確保民眾方便且不受影響。雙北交通局長會好好溝通，讓雙方交通運具使用無礙。新北未來也考慮更先進衛星定位與先進科技公共運輸，讓民眾多一項選擇。

侯友宜說，雙北溝通過程目標是維護民眾權益不受影響，系統轉換過程會與台北市溝通，台北市已經朝系統2.0方向邁進，新北短時間是否要朝這方向，將彼此協調以確保1.0轉到2.0更順暢無礙。

交通局長鍾鳴時表示，今天下午會瞭解台北市微笑單車系統升級方案，及如何轉換訊息。新北市共享自行車政策方向是民眾權益不受影響，雙方是否互留棧位以抵達目的地，會彼此協商。

鍾鳴時表示，台北市有微笑單車經驗，新北沒有排除Youbike進步方案，但至明年底時，新北有1600輛1.0系統到達使用年限，系統轉換時程上仍言之過早，過程不會太快，還有一段時間可以討論。

鍾鳴時說，共享運具公共腳踏車中，系統1.0不會終止，新北另外發展電動輔助自行車與Youbike 無關，是在長距離或山坡地使用，不是取代微笑單車。

單車 侯友宜

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