雙北交通局長會議下午登場 新北市：YouBike1.0不廢除

雙北市交通局長會議下午2點登場，將討論YouBike是否從1.0升級到2.0，以及是否有替代方案。新北市長侯友宜強調會在不影響雙北市民使用的情況下無礙銜接，但未必要升級2.0；交通局長鍾鳴時則表示1.0不會廢除，希望提供民眾更多元的選擇。

新北市YouBike超過1萬9千輛，每天有超過10萬人騎乘，累計使用人次已逾10億。

侯友宜說，新北市迄今設置YouBike已經設623處據點，完全廢除YouBike1.0是浪費公帑，升級要循序漸進，讓YouBike銜接過程中可確保雙北大眾運輸便利。

「新北的明確方向是雙北共同合作，讓市民權益不受影響。」侯友宜說，YouBike無論升不升級都會溝通，希望廢水北協調得更完整，無礙銜接、騎乘順暢，可能會有更未來性的運具取代YouBike，但不是現在，目前都還在測試中。

鍾鳴時說，新北市要先了解台北市的方案和期程，以及系統如何轉換銜接。原則上雙北市民的權益不會受影響，今天協商重點之一是討論2市是否互留樁位，好讓民眾直接抵達。

鍾鳴時說，YouBike2.0或其他系統選項有很多，其他科技也相當進步，未來不排斥使用其他進步方案但，可能選項時間點未到，以後可再討論。

他強調YouBike1.0服務不會終止，新方案目的不是替代1.0，未來共享運具如電動機車電、動輔助自行車等多元方案都可分開發展，提供市民更多元選擇。