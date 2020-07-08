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扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
吳姓婦人昨帶2兒子搭新店客運卻遭「拆散」，媽媽崩潰在後面追車大喊。圖／新北市交通局提供
吳姓婦人昨帶2兒子搭新店客運卻遭「拆散」，媽媽崩潰在後面追車大喊。圖／新北市交通局提供

扯！新店一名婦人昨日帶著2個兒子搭乘客運準備返家，然大兒子才剛他上車門就關閉開走，留下傻眼的婦人背著1歲兒急忙在後面追趕大叫卻喚不回客運，打電話到新店錦繡調度站仍無法讓公車停駛，讓婦人氣炸直言提告，業者之後致電道歉，承諾會加強教育訓練。

這名吳姓媽媽指出，12歲的大兒子國小剛畢業，未來將就讀台北學校，因此她昨日帶著孩子坐客運去看學校，順便教孩子看客運路線，之後便在台北市大安國中站等車準備搭回新店安坑的家。

就在大兒子才剛踏上913路線的新店客運時，殊不知客運司機急著發車，沒有留意到還有乘客等待上車，秒速就將車門關上，直接「拆散」母子三人。

大兒子發現媽媽沒搭上車後十分緊張，不斷跟司機說，「我媽媽還沒上車！」但講了3次司機卻毫無理會，繼續加速行駛，吳女也急忙打電話到新店錦繡調度站，卻得到「我們要等車子回來才能了解狀況」回應，讓她氣得直說，「如果孩子怎麼樣我一定提告！」

後來吳女跟大兒子電話聯繫，除了安撫兒子情緒並要他趕緊下車，自己則帶著1歲兒搭下一班913客運前往，3人才在敦化和平路口站會合，「看見兒子在我面前，我眼淚立刻飆出來」。

雖然結束一場虛驚，但吳女表示，兒子在她面前被載走，司機還不理會也不停車，「這跟綁架有什麼兩樣」，所以她即刻投訴到新北市政府交通局，要求調查這起事件。

之後新店客運錦繡調度站致電給吳姓媽媽道歉，表示經查詢影像紀錄顯示確實是司機的疏失，不僅看到吳女在車外奔波追車，也看到大兒子在車上跟司機對話3次，除再三道歉外也希望她能原諒司機，司機除被懲處外，也會加強教育訓練。

吳女說，她並不要求賠償，心靈層面的傷害只能靠禱告來治療，只希望新店客運能正視問題，好好處理這件事，更希望所有客運公司與司機能再細心注意上下車的乘客。

網友看到後氣憤表示，「新店客運大多的司機開車都很危險、態度又差」、「新店客運真的要好好整頓這些老鼠屎」、「可以告司機強制罪」、「媽媽背著1歲兒追車真的很崩潰」、「新店客運裡出有好司機才是新聞」。

新店客運

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