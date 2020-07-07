大巨蛋復工在即！最快下周發照 估2021年底完工

大巨蛋復工在即，卻陸續被市議員踢爆，仍不符建築技術規則、遠雄偷跑施作隔音棉等，市議會今天下午安排大巨蛋考察。面對外界關心復工進度，遠雄表示，預計本周五提送圖說副本，若復工順利，評估2021年底完工、2022年6月試營運；台北市建管處表示，收到遠雄的圖說副本，須1、2天審核，最快下周核發建照。

大巨蛋案停工逾5年，距離全面復工，剩「建照變更」最後一關，遠雄今年6月初送件，北市府已簽准，剩完成近千張的圖說校對，就會核發建照，屆時大巨蛋即可復工。

市議會今天赴大巨蛋考察，國民黨市議員王欣儀詢問，現在「建照變更」的狀況如何？台北市建管處表示，由於大巨蛋的圖說龐大，等遠雄提送後，可能需要花1、2天審核；遠雄則說，預計本周五提送給北市府

民進黨市議員阮昭雄也問，所以大巨蛋復工期程？遠雄表示，若復工順利，評估2021年底完工、2022年6月試營運，目前大巨蛋園區的總工程進度約68%；北市府補充，大巨蛋本體的工程進度約82%。