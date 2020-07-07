影／大巨蛋隔半年竟冒出投手丘洞 議員遠雄火爆激辯

大巨蛋復工在即，卻被踢爆偷施作隔音棉，且外界質疑停工期間，蛋體竟「自我成長」，北市府解釋是施作14項公共安全工項，但市議員今天考察時，發現去年棒球場一片平整，如今投手丘竟冒一個洞，直呼「這跟公安有關？」，為爭辯有無偷跑，遠雄一度嗆聲「我是一個小小台北市民，你議員比較大」，場面火爆。

另外，遠雄指出，目前大巨蛋園區工程進度約68%，預計本周五提送圖說副本，若復工順利，評估2021年底完工、2022年6月試營運；台北市建管處表示，收到遠雄的圖說副本，須1、2天審核，最快下周核發建照。

大巨蛋案停工逾5年，距離全面復工，剩「建照變更」最後一關，遠雄今年6月初送件，北市府已簽准，剩完成圖說校對，北市府預計明天舉行記者會，由市長柯文哲親自主持，對外說明大巨蛋始末。

不過，市議會今天前往大巨蛋考察，進入蛋體時，去年底才來會勘的時代力量議員林穎孟、國民黨議員徐巧芯，發現棒球場原本一片平整，但才時隔半年，在投手丘位置竟冒出一個洞，驚訝詢問這跟公安有關？

遠雄代表解釋「一直都是凹進去的」，但林、徐肯定表示根本沒有，讓遠雄代表錯愕回說「沒有嗎？」，一旁的台北市建管處解釋，這屬於地下全區結構的一部分，確實是14項公安工項，只是沒有一次做完。

但民進黨市議員簡舒培、無黨籍市議員林亮君質疑，這跟公安有何關係，難道不做就會危險？並重提遠雄之前偷裝椅子被抓包，遠雄代表反擊那是擺樣，並忍不住飆罵「我是一個小小台北市民，你議員比較大」。

眼看場面火爆，一旁的國民黨市議員秦慧珠緩頰，針對要考察的項目，大家理性溝通，並呼籲在場的媒體，把爭吵片段刪掉。

台北市體育園區籌備處副執行長陳世浩高分貝說，這個投手丘還沒做好，只是混凝土的結構體，至於為何凹下去，因為還要填補沙子，現在大巨蛋看到的混凝土、結構體，都是14項公安工項。

簡舒培質問，儘管不做這個投手丘，也沒有公安危險，但因為在14項公安工項，北市府就同意遠雄做？一名台北市建管處官員回應「我只能說，這是14項公安工項」。