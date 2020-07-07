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湳仔溝萬年惡臭成夢魘 改善工程為11萬住戶除害

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
湳仔溝汙水改善工程預計今年10月完成，除改善雨水及汙水問題，也綠美化周遭環境。圖／新北市水利局提供
湳仔溝汙水改善工程預計今年10月完成，除改善雨水及汙水問題，也綠美化周遭環境。圖／新北市水利局提供

流經板橋、土城的湳仔溝惡臭問題困擾沿線居民，市府發現有6處排水未連接到汙水截流系統，近來啓動截流專案，預計10月完工將可減少汙水排入，治本要把沿線約10萬7000戶汙水接管，土城端2024年完成、板橋端則配合區段徵收期程。

水利局汙水下水道計畫科長陳冠華指出，為根除民眾生活汙水及垃圾排入湳仔溝，近期在湳仔溝進行全面體檢，包含河道及管中實地勘查汙水排放情況，發現20處排入湳仔溝的雨水系統中，有6處沒有連接汙水截流系統。

因此，今年6月水利局進行6處連接管施工，在汙水截流管與雨水管中間設置中間工作井，並以人工套管方式將兩管銜接，讓尚未接管的家庭汙廢水，經雨水系統導入汙水截流管，不再使汙水流入湳仔溝並改善水質。

截至今年6月底，板橋區共累積近15萬8000戶完成家戶接管，接管率72.85%、土城區近5萬3000戶接管，接管率59.37%，而湳仔溝流域的板橋及土城區居民約10萬7000戶需接管、已完成及施工中約有7萬6000戶，其餘尚未接管區域正加速進行設計及發包作業，預計將在2024年完成土城接管、板橋端則配合區段徵收期程。

陳冠華表示， 第1階段環境營造、第2階段汙染源削減分別在2017年9月及2018年6月完工，整治範圍從湳仔溝上游至鐵路橋河段，環境營造階段興建大觀橋、湳仔橋及津渡橋等3座跨河橋，並施作護岸、汙水截流系統、礫間處理設施、兩畔綠美化及自行車道工程。

汙染源削減則由環保局及經發局，針對周邊工廠進行稽查及汙染取締，從今年1月至6月止，已完成全市1320、土城及板橋地區420家的列管事業與營建工地稽查。

第3階段的渠底改善工程，除優化汙水截流系統外，也同步調整流域內汙水接管期程，加速辦理接管工程，也提早板橋端配合區段徵收進度區域，啟動地下管線調查、試挖作業來確認設計路徑。

陳冠華指出，此工程自2007起，至今已投入約54.6億經費來改善湳仔溝惡臭問題，另，除了雨水及汙水改善工程外，也投入792萬施作「板橋區湳仔溝渠底植栽工程」，在子溝兩側種植植栽來綠美化環境。

水利局表示，希望以汙水截流設施專案、汙水管線設計、施工提早啟動、同步進行三管齊下，展現整治湳仔溝的決心與毅力，也提供民眾理想居住與休憩空間，落實新北「六水」目標。

渠底改善工程除優化汙水截流系統外，也加速辦理汙水接管期程、提早啟動地下管線調查。圖／新北市水利局提供
渠底改善工程除優化汙水截流系統外，也加速辦理汙水接管期程、提早啟動地下管線調查。圖／新北市水利局提供
湳仔溝汙水改善工程預計今年10月完成，除改善雨水及汙水問題，也綠美化周遭環境。圖／新北市水利局提供
湳仔溝汙水改善工程預計今年10月完成，除改善雨水及汙水問題，也綠美化周遭環境。圖／新北市水利局提供

區段徵收 綠美化

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