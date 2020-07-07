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三峽拱橋斥資2千萬翻新 周五完工恢復正常通行
興建於1933年的新北市三峽拱橋，為新北市定古蹟，更是知名畫家李梅樹作品中經常出現的著名地標，陪伴在地民眾走過漫長歲月，但近年橋梁出現橋墩裸露、鋼筋外露等狀況，影響安全性，新北市府去年斥資2024萬啟動整修，將於本周五完工，並恢復機車雙向正常通行。
三峽拱橋又稱三峽虹橋，橋齡近90年，屬地方交通要道，但因橋梁較窄，僅供機車雙向通行，近年因結構、外觀嚴重破損，接近危橋等級，去年中啟動修復，並封閉一側的機車道，仍維持雙向通行。
三峽區公所指出，修復工程包括破損嚴重的舊式橋頭堡、橋柱、扶手、橋拱、曲線表面等，並重鋪道路，外觀幾乎全面翻新，為了不破壞古蹟，施工過程更是小心翼翼，因此時間長達一年，將於本周五竣工。
三峽區公所表示，三峽拱橋是日治時期以來的重要地標，更是近代橋梁土木工程的傑出作品，具重要歷史意義，完工後不但重現風貌，也將恢復機車道正常通行，讓民眾行得安全又兼顧市容。
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