一日農夫挑戰 三芝區長採收30斤大西瓜

炎炎夏日吃西瓜最消暑，正值三芝西瓜的產季，八賢里里長楊振蜂除里民服務，閒暇之餘也喜歡農忙種種水果、蔬菜，西瓜田裡的大西瓜逐漸成熟，三芝區長林慶豐前來進行一日農夫的挑戰，下田採收30斤大西瓜，歡迎大家來品嚐三芝西瓜沁涼的好滋味。

三芝區長林慶豐將西瓜放上磅秤，這一顆抱起來相當吃力的大西瓜重量將近30斤，切開後果肉呈現鮮紅，口感脆、鬆適中，香甜水分足，加上西瓜需要注重排水，里長楊振蜂更是一天要巡三次，還有堅持友善種植，吃起來才最安心。

三芝區長林慶豐表示，三芝區經濟以農業為主，其中西瓜耕地更是高達30公頃，近來是西瓜產季，大西瓜華寶、小西瓜黑美人等等，還有知名的黃皮紅肉黛安娜都有農友種，想嚐鮮的民眾，現在來到三芝品嚐剛剛好。

八賢里長楊振蜂說，三芝西瓜口感特別好，果肉部會太硬，加上又水又甜深受饕客喜愛，今年沒有太多的大雨災情，田裡的結果數量還不錯，友善耕作好吃無負擔。

三芝西瓜種類相當多，華寶大西瓜、黑美人、黛安娜…等等，區長透過一日農夫採收西瓜挑戰，要為食農吃當季吃在地來代言，而三芝西瓜產季也漸漸要接近尾聲，想要消暑也吃吃看山泉水澆灌長大的西瓜民眾，不妨把握產季最後機會，前往產地品嚐三芝西瓜沁涼的好滋味。