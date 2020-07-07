過路口要等三個綠燈 汐止東勢街增右轉道

新北市汐止區東勢街進去就有十三個社區，居住人口六七千人，不過，唯一的聯外道路東勢街，上班時間回堵嚴重，光是要過一個路口，就要等至少三個綠燈，引起民怨，今(7)日上午市議員白珮茹會勘，要增加右轉道進行分流，讓行車更順暢。

東勢里長賴一山說，目前里內人口越來越多，車輛也越來越多，每次上班時間，回堵車就排的很遠，有時候要等二、三個紅綠燈才能過東勢、北勢街口，因為，這個路口過去不到一百公尺就還有一個紅綠燈，所以，里民一直建議這個路口能夠紅燈右轉，因為，這本身是丁字路口，如果紅燈可以右轉，再過東勢、林森街口，就可以很順暢的上新台五路高速公路

市議員白珮茹指出，在東勢街右轉北勢街的道路，可以的話希望可以增加一個線道，因為如果車輛可以直走跟右轉分流，就不會在大家上班集中出門的時間一直回堵，所以，今天會同了市府養工處、交通局、公所等相關單位，就整個拓寬增加一個車道相關作業做討論，初步希望養工處在花圃這邊可以讓出一個車道，這樣右轉跟直行車就不會在上班尖峰時間打結，整個車流也會更順暢。

白珮茹表示，因為，東勢街進去社區就有3、4千戶，所以，如果可以做車道配置的調整，甚至整個拓寬，交通動線就會更順暢。那第一期在還沒有拓寬前，交通局就會先新增兩個車道，讓直行跟右轉車不會打結，第二階段會配合養工處的拓寬，將平面道路做比較好的配置，後續養工處會進行整體規劃跟內部作業的討論，如果可以的話，相關的工程明年初可以完成，讓交通順暢也行的更安全。