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雙溪荷花季色香味俱全 推出荷花特色飯糰

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區荷花季今年結合在地新住民的多元創意，推出多款特色荷花飯糰。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區荷花季今年結合在地新住民的多元創意，推出多款特色荷花飯糰。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區荷花季今年結合在地新住民的多元創意，推出多款特色荷花飯糰，不僅有泰式蒜香口味、越南食材風味，也有台式野薑花口味與日風飯糰等，7/12荷花季主場時，將在荷花園旁的小農市集販售，讓賞花民眾用銅板價也能品嚐荷花的色香味。

雙溪區長藍瑞民表示，雙溪荷花季今年推出的特色飯糰，比起去年便當更方便製作與攜帶，並且不只一種口味，融入在地新住民的創意發想，將飯糰打造成泰式、越式、日式等多種口味，結合荷花特色食材，既美味又好看。

新住民融入加上特製調味，讓飯糰更加多元，如：泰式飯糰將米飯與蓮子以蒜頭快炒，香氣逼人色澤多元，越南口味則有越式火腿及醬油辣椒，配上蓮子香辣又清爽，日式飯團搭配蓮藕涼糕，輕淡品嚐幽雅荷香，而台式則是用野薑花葉包裹，讓油飯呈現濃郁葉香；這些美味料理，在12日的雙溪荷花季主場活動中都能在小農市集買到，以銅板價，品嚐在地多元好滋味，而當天也將有樂器、舞蹈表演，及彩繪荷花扇、好運蓮蓮手環DIY，遊客們不要錯過。

上林里長簡德福表示，除了體驗活動，荷花園今年因天氣炎熱，花況比往年更佳，並且擴大範圍，有多條必拍場景值得拍照，包括「雙溪荷所在」、「Love雙溪」看板，還有淹沒在荷葉的田埂步道、高低落差的田埂邊，以及今年新上漆的彩紅欄杆、荷花園俯瞰點，民眾前來參觀不妨多加利用，拍出無敵的荷花美照。

荷花 新住民

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