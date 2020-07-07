AI科技陪孩子過暑假 新北愛心餐券不打烊

迎接暑假到來，新北市立圖書館推出「AI在陪讀」活動，包括熱門的AI程式設計、太陽能車、3D列印機器人及小小柯南科學營、繪本DIY等活動，即日起開放報名，活動免費。另外，暑假期間仍持續提供弱勢學生80元幸福餐券，持券即可到便利商店兌換餐食，溫暖不打烊。

新北市立圖書館指出，全市33個圖書分館在暑假期間推出超過250場的陪讀活動，針對熱門的AI程式設計，總館推出「Computer Science Unplugged」不插電資訊科學課，透過有趣的程式桌遊，讓孩子從遊戲中學程式；板橋四維分館也特別邀請資深工程師，為國小學童設計專屬「程式語言與機器人操作」。

汐止分館則將繪本故事結合紅外線科學光感應車，帶小朋友創作獨一無二的故事作品，三重分館也結合防疫，推出「3D列印機器人」，另外還有蘆洲集賢分館的「空中纜車」動力機械、鶯歌分館的「萊特機器人」等活動。即日起開放報名，活動免費，弱勢學童優先。

新北市立圖書館表示，為延續弱勢學生(低收、中低收、高風險、身心障礙)的用餐照顧需求，暑假期間仍持續提供每周二到五、每日80元的幸福餐券，學童持券即可到便利商店兌換餐食，讓弱勢孩子暑假也能吃到「免費營養午餐」。

為了提供小朋友暑假閱讀作業參考，也特別為兒童及青少年準備了由全市51位閱讀推動教師聯合推薦的「新北嚴選」暑期兒童閱讀推薦書展，124種涵蓋語文、科普、藝術等各種主題的好書，將於7月15日至8月31日於全市41個分館展出，鼓勵小朋友利用暑假多涉獵課外讀物。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，或洽詢電話(02)29537868轉8007。