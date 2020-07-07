新北推第二行政中心 預計7局處進駐

新北市議員周勝考指出，新北有402萬人口卻只有一個板橋區的新北市政府行政中心，其餘局處分散各地，對於市民洽公造成不便及市府行政效率無法有效提升。新北市長侯友宜表示，將在三重打造第二行政中心，該塊土地目前還在等內政部都委會核定。

周勝考說，新北辦公廳舍不足，許多局處分散在各行政區，像是捷運局在蘆洲區、拆除大隊在新莊區、養工處在中和區、新工處在樹林區、新訓中心在土城區、勞檢處在板橋區，民眾須徒勞往返，無法一條龍的申辦業務。

侯友宜表示，新北第一行政中心在溪南，也就是現在的新板特區，但已不敷使用，衛生局未來要搬，警察、環保局廳舍老舊，這些都要到第二行政中心，他將在溪北的三重成立第二行政中心。

侯友宜說，溪北會用工業區變住商的土地回饋、回饋金，協助蓋好行政中心，完成後會派副市長長期坐鎮，那塊土地（前新燕廠區變更案）等到內政部都委會核定後，就會快速建立第二行政中心，最少會有7個重要局處進駐。

侯友宜也說，第二行政中心預計會有3萬坪，會把目前辦公環境不好的局處全部集中，並以現代化科技打造，除了電子化公文，還會有視訊會議，用傳輸系統讓大家不用再跑來跑去。

周勝考指出，公務人員的辦公環境不佳，會影響行政效率，市府有第二行政中心規劃案，應趕快向中央爭取都計案趕快通過，讓溪南、溪北兩處行政中心早日運作。