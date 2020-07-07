北市議會考察大巨蛋 估最快下週發建照

台北市政府6月下旬簽准大巨蛋案建照，台北市議會工務委員會今天到大巨蛋考察，市議員王欣儀問何時核發建照；台北市建管處說，若一切順利，預計最快下週核發。

台北市議會工務委員會下午率隊偕媒體到大巨蛋考察，北市府相關局處先就大巨蛋工程進行簡報。

國民黨台北市議員王欣儀詢問，大巨蛋建照已簽准，何時會核發建照，以及後續復工工期為何。

建管處總工程司虞積學表示，北市府6月22日簽准建照後，已發函通知遠雄，目前待遠雄送交建照變更設計圖說進行副本校對，一切無誤後才會發照。

建管處建照科長洪崇嚴說明，目前估計變更圖說約上千張，另還有副本核對，若一切順利，預計最快下週即可核發建照、正式復工。

遠雄公司代表也說，預計10日即可提副本給建管處校對，若照預定進度，明年底應可完工，後續相關複查作業約需半年，通過後即可營運。