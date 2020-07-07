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7關卡清理二手輔具 還聘6身障者工作

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
第一社會企業公司承攬新北市二手輔具回收、媒合和清消作業，其中蘆洲廠還聘有6位身心障礙者。記者王敏旭／攝影
第一社會企業公司承攬新北市二手輔具回收、媒合和清消作業，其中蘆洲廠還聘有6位身心障礙者。記者王敏旭／攝影

第一社會企業公司承攬新北市二手輔具回收、媒合和清消作業，其中蘆洲廠還聘有6位身心障礙者，總經理方偉平說，清潔作業須經過7道關卡，盼使用者能安心使用二手輔具，而公司最大目標就是，讓輔具使用者從躺著變坐著，最後恢復過往生活。

方偉平指出，第一社會企業創立迄今已25年，是全國第一家專業復康輔具資源中心，2019年分別在蘆洲及南港設立第一輔具清消維修工廠，也是目前國內輔具回收、媒合量最大規模者。

方偉平說，清潔作業有7大關卡，包含靜置區使用次氯酸消毒、清洗區用高壓清洗、乾燥區利用高溫和工業用風扇風乾、消毒區用紫外線加臭氧第4次消毒、維修檢修區、包裝區貼上合格標章、以及最後的倉儲出貨區。

整條清消作業有如汽車生產線，方偉平表示，每一關卡都有專人負責，維修區還有來自機車、汽車、捷運修理業者，維修檢測後還需要簽名以示負責，品管非常嚴檢。

除了專業人員外，也聘請6名身心障礙者，24歲的從從（化名）剛就職時愛唱反調，也不太與人互動，但經過半年學習，現在願意與同組夥伴相互合作，像是輔具床的清消搬運，就是與夥伴合作才完成。

專業維修師李俊廷說，有時一個動作必須重複教幾次，但身心障礙者都很願意學，而且上手了就很認真，也會彼此提醒哪裡疏漏。方偉平表示，6名身心障礙者以半天工作為主，平均薪水在1.2萬元之間，並投有勞保。

新北市輔具中心主任楊忠一指出，新北從2004年開辦二手輔具回收服務，去年一年回收1萬1235件，經清潔、消毒、維修再利用，免費轉贈給案家的有9864件，今年起委由第一社會企業公司服務。

新北社會局長張錦麗表示，推動二手輔具回收迄今共回收8萬2000件輔具，並送出6萬6000件給有需要民眾，每年為市庫節省5000萬元公帑，幫助了1萬多個家庭。

社會企業 紫外線

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