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雙北內湖、汐止部分區域 11日凌晨停水
台北自來水事業處7月11日凌晨0時至4時，進行東湖∮1000mm輸水幹管潛盾工程，將停水4小時。停水範圍包括雙北市共9個里，北市內湖區東湖里、五分里、樂康里、內溝里、安湖里，以及新北市汐止區北山里、北峰里、中興里、環河里。
北水處表示，請民眾儲水備用，若造成民眾用水不便，謹致歉意。民眾若有任何用水問題，可洽自來水處24小時客服專線（02）8733-5678，或查詢水處網站www.water.gov.taipei。
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