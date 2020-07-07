藥局賣口罩 大玩顏色遊戲增添政治趣味

後疫情時期，民眾在非藍即綠的口罩中開始尋找特殊色口罩，永和有家藥局大玩顏色遊戲，賦予不同顏色口罩政治趣味，藥局表示，口罩也成時尚一環，已非單純防疫取向。

各大通路及藥局逐漸形成口罩行銷新手法，不僅推預購，也會提前預告特殊色口罩上架時間，吸引許多民眾關注，而永和敦品藥局更大玩顏色遊戲政治趣味，賦予「萬安藍」､「怡農綠」及「文哲白」等意向，而藥局老闆邱議權接受中央社記者電訪時笑說，目前賣得最好的是「楚瑜橘」。

邱議權表示，口罩在實名制配發時期，顏色非藍即綠，主要是防疫，但如今因防疫做得不錯，民眾在購買上也開始挑顏色，口罩如今已成為時尚的一環，也成為民眾在服飾穿搭上考量的一部分，尤其是政治態度或許也能從口罩顏色看出。

他表示，當初只是設想行銷上的「哏」，但沒想到引起這麼大迴響，有民眾購買時也不避諱表明政治態度，也間接帶動各種顏色口罩買氣，平均各色都增加50%銷售額，但畢竟特殊色口罩較少，未來若有新色上架，或許也能開放命名擴大網友參與。