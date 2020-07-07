北市敬老愛心卡綁振興券 里長提醒：收到簡訊才算完成

全台北市55萬張的敬老卡、愛心卡綁振興券可享加碼1000元回饋金，但日前陸續發現部分的一代敬老愛心卡無法配合行政院振興券綁定系統，須改為手動輸入，或升級為二代敬老愛心卡，才能完成綁定。經市府修正，只要完程設定，會收到簡訊通知，不需再自己上網查詢，避免漏失。

為帶動無現金支付及配合行政院所推出的振興券方案，台北市政府加碼針對近55萬名長者以及身障者推出花3000千補3000的加碼方案，只要將北市的敬老卡及愛心卡與振興券綁定，除了行政院回饋的2000元之外，北市府再加碼回饋1000元。

但議員、里長陸續現發生在線上綁定敬老愛心卡時，一代卡無法進行綁定發生錯誤，但二代卡卻可以順利綁定成功的狀況，必須將一代卡更新為二代卡，才能進行綁定振興券的設定，造成使用民眾的困擾，也有人擔心，自己雖然設定完程，在沒有認知通知，必須自己再去查詢一次，相當不便。

對此，民政局表示，若長者在區公所辦理，會立即將一代卡升級為二代卡，時間約5分鐘；若是在里辦公室辦理，里幹事會將資料送回區公所設定，長者不須再跑一趟。

大安區里長邱奕承表示，之前部分一代敬老愛心卡無法綁定，出現系統之錯誤，另有民眾雖然將一代敬老愛心卡更新為二代敬老愛心卡，但綁定後沒有確認的程序，長者會擔心自己是否確實設定完成，但現在系統已經優化完成，只要設定成功，都會收到簡訊確認。