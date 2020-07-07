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逢大退休潮 新北市招募916名儲備清潔隊員月薪3萬2

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市清潔隊員逢大退休潮，今年將招募916人儲備，2年內進用完畢，月薪3萬2 。圖／新北市環保局提供
新北市清潔隊員逢大退休潮，今年將招募916人儲備，2年內進用完畢，月薪3萬2 。圖／新北市環保局提供

新北市環保局今天宣布今年9月將招考儲備916名清潔隊員，是升格以來人數最多的一次，包括「儲備環保車輛駕駛」正取285名、，候用115名；「儲備清潔隊員」正取209名、候用307名。錄取後通過試用期，月薪上看3萬2千元，預定2年內進用完畢。環保局表示，早年招聘清潔隊員多為中高齡，如今正好碰上大退休潮。

報名日期從8月13日上午8時起至15日下午6時止，僅採網路報名。無法上網報名可在板橋國小對面第二辦公室協助網路報名，服務時間為8月13日至15日上午9時至下午5時。報名考區分為8區，錄取分發後需工作滿6年才能請調其他區。

「儲備清潔隊員」包含體能測驗及筆試測驗，分別占總成績70%及30%。「儲備環保車輛駕駛」採3階段淘汰制，任一階段缺考則不錄取，甄試項目包括體能、路考及筆試，分別占30%、40%及30%。「儲備清潔隊員」4梯次分發，預計最遲於2022年9月30日進用；「儲備環保車輛駕駛」2梯次，最遲2022年2月21日進用。

環保局表示，「儲備清潔隊員」進用初期會優先派任夜間垃圾收運、資源回收及廚餘回收等外勤工作，依勤務調度也會負責環境稽查、道路清掃、大型家具清運、公廁管理、消毒、側溝清理、髒亂點清除、廢車查報、小廣告清除等清潔工作。

「儲備環保車輛駕駛」駕駛環保車輛駕駛如垃圾車、密封轉運車、資源回收車、密封壓縮車、溝泥車、掃街車、灑水洗街車或其他車輛機具。配合勤務安排，也會協助「儲備清潔隊員」工作。

今年3月7日前設籍新北市滿4個月以上，具國小以上學歷，可報考「儲備清潔隊員」；符合前項條件且有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕照，3年內無吊扣、吊銷駕照處分，可報考「儲備環保車輛駕駛」。2種考試僅可擇一報名，不可重複。

清潔隊員

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