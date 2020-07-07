未查驗大巨蛋施工日誌 議員要求訂SOP

台北市議員林亮君6月爆料大巨蛋工程負責施工的遠雄集團，沒有施工日誌，台北市長柯文哲在議會答詢出，回去檢討一遍看怎麼處理。林亮君今再批北市建管處，從未依法查驗施工日誌，視營造法如無物。

林亮君指出，為落實營造法相關規定，她也具體要求一個月內，訂定確實可行的查處各建築工地填寫施工日誌之標準作業程序，並啟動抽查作業程序。另外，建管處也應研議是否同步修訂台北市建築管理自治條例的必要。由於台北市議會工務委員會下午將考察大巨蛋，針對大巨蛋施工日誌，建管處表示，會再回覆議員質疑。

林亮君指出，為提高營造業技術水準，確保營繕工程施工品質，促進營造業健全發展，增進公共福祉，內政部營建遂於2003 年公告實施營造法。該法第 32 條明訂營造業之工地主任應負責辦理工作包括按日填報施工日誌，第62條亦明訂工地主任違反第32條第一項第一款至第五款規定之一者，按其情節輕重，予以警告或3個月以上一年以下停止執行營造業工地主任業務之處分。

林亮君說，6月19日市長柯文哲至議會專案報告，建管處針對大巨蛋施工日誌相關疑問，提及未來將可能比照其他縣市作法，要求各建案於竣工時，再行將施工日誌送府備查，但她認為，如果於竣工時才要求提送備查時，將如何判定情節輕重？又將如何要求改善？恐難落實營造法相關罰則之立法原意。