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鶯歌公車班次太少？ 交通局：配合三鶯轉運站增加

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
台北客運981線試辦延駛路線至鳳鳴地區，培養捷運三鶯線運量。圖／新北交通局提供
台北客運981線試辦延駛路線至鳳鳴地區，培養捷運三鶯線運量。圖／新北交通局提供

新北市捷運三鶯線預計2023年完工，當地居民引頸期盼，但市議員蘇泓欽指出，鶯歌平均每公車班次共用人口數為257.01，顯現供需失衡，要求市府提升大眾交通運量，交通局則表示，以公車站牌涵蓋率而言，鶯歌為新北市行政區中第12名，未來會結合預計2022年完工的三鶯轉運站，研擬增加公車班次及調整路線。

蘇泓欽指出，鶯歌區人口逼近9萬，平均每班次共用人口數為257.01人，反觀與鶯歌人口相近的五股、泰山，每班次共用人口分別為31.35及21.43人，連同樣有火車站、人口數僅鶯歌一半的瑞芳，都還有89.45人，人口數約鶯歌十分之一的雙溪，則有146.86人，

蘇泓欽表示，鶯歌地區的大眾交通運輸十分不便，雖然新北市長侯友宜曾說，「交通局立刻展開評估，若有需求立即辦理，不要等待」，但到現在仍不見明顯改善，呼籲市府應正視鶯歌交通需求。

另外，隨著土城醫院營運，成為鶯歌人就醫的新選擇，但目前鶯歌並沒有任何公車可直達土城醫院，雖然可搭乘917線到永寧站再轉接駁車，但917班次太少，對鶯歌居民仍是不便。

交通局表示，公車運輸效能主要以涵蓋率來計算，即每個公車站牌周邊150公尺涵蓋的面積範圍，以鶯歌為例，在新北市29個行政區中排名第12，五股則為第13名、泰山第14名。

交通局說，三鶯轉運站預計在2022年完工，將打造平面的長廊式公車月台，與未來捷運三鶯線搭配，研擬新增班次或調整路線，至於917公車，將提供4個班次延駛到土城醫院，981線也試辦延駛至鳳鳴地區，供應在地需求。

公車 三鶯線

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