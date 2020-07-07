沒錢付學校冷氣費 侯友宜：中低收入戶有補助

天氣炎熱，學校教室裝冷氣成各界關切焦點，但恐增加中低收入戶家長電費負擔，新北市長侯友宜表示，會提配套，讓孩子能夠無憂無慮在學校吹到冷氣。

侯友宜今天視察光榮國小老舊校舍整建工程及光榮國中校長宿舍改建工程，他接受媒體聯訪時對學校裝冷氣恐增清寒學子家長電費負擔表示，電力的使用雖是使用者付費，但對低收入戶跟中低收入戶民眾，市府會提出一些優惠和補助。

侯友宜表示，未來學校如果全面裝設冷氣，「新北市政府會提出完整配套措施，讓孩子們無憂無慮在學校能夠吹到冷氣，讓大家不要因為使用冷氣而徒增更多煩惱。」市府會補貼減輕大家負擔，大家一起營造一個好的學習環境。

媒體追問台北市長柯文哲認為學校裝冷氣仍應重視環保，侯友宜表示，裝冷氣要因地制宜，有一些比較郊區的，在整個綠能的改變上，甚至在學校用太陽光能、綠色建築，也都能解決冷氣機不足的問題。多元化解決問題，讓孩子有一個好的學習環境，才是最重要。