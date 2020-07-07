光榮國中、小改建 侯友宜今視察
新北三重光榮國小老舊校舍整建，其中幼兒園將在今年8月底完工，9月就會進行招生，其餘建物、停車場將陸續在2022年前完工，另外光榮國中校長宿舍改建今動工，未來會有公共托育中心及老人教育訓練場所等公共福利設施。
新北市長侯友宜今前往視察光榮國中、小改建、動工工程，侯友宜說，完工後社區能和國中、小緊密結合在一起，不僅有公幼、停車場、老人教育訓練場所，學校與左鄰右舍會是社區共榮的好地方。
新北工務局指出，光榮國小成立至今已45年，附設幼兒園1995年成立至今也25年，但校舍已屆使用年限，新北自2018年起整建，陸續會有幼兒園、地上3層教學大樓、風雨球場、網球場、自立廚房、地下停車場完成。
新工處長祝惠美說，幼兒園將在今年暑假率先完工，預計招收2歲專班1班、3至5歲混齡班7班，共有8個班級，幼稚園後方就有共融式由具；地下停車場預計2021年中旬完工，可提供575個汽車停車位、136個機車停車位。
祝惠美也說，光榮國小整建時也進行退縮，提供更寬廣的行人空間，校園內也特地打造網球場，讓學校發展特色運動，不過光榮國小校地較小，因此也有通道與光榮國中共用運動場。
另外光榮國中校長宿舍，今正式動工改建，新北教育局指出，將興建地下1樓、地上5樓的多功能校舍，1樓為老人教育訓練場所，2、3樓公共托育中心，4、5樓則是閱覽室、補救教學用途，預計2021年完成。
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