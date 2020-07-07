石碇社區推生態小旅行 還可看珍貴大板根老樹

暑假即將到來，新北市石碇區烏塗農再社區從7月11日起，在每周六推出社區生態小旅行，民眾可趁假日親近大自然、體驗山林之美，造訪石碇老街，當地特殊的吊腳樓建築語不見天街更是不可錯過的特色景點。

烏塗社區有烏塗溪流經其間，是當地水源主要來源之一，生態小旅行從溪流左岸的步道開始，帶領民眾走過竹林、沿途欣賞溪流豐富生態，步道中有多座小橋連結兩岸，途中還有珍貴大板根老樹，是一條親山又親水的步道，讓民眾體驗山林之美。

走完烏塗溪步道，再到環境清幽的福田居享用無菜單料理，南瓜米粉、黃金蛋豆腐、白斬醃雞都是招牌料理，下午前往著名的石碇老街，可以了解石碇地區最早發展的緣由，當地的百年豆腐店、特殊的吊腳樓建築以及不見天街，都是遊客必到的景點，另外還有社區「小有名氣包」的DIY體驗，讓民眾手縫專屬自己的零錢包。

石碇烏塗社區理事長許賜福表示，山區生活極具樂齡慢活的特色，社區居民熱情好客，使得烏塗社區成為極具魅力的山城，為推動社區生態環境、文化歷史被大眾看見，希望透過今年度生態小旅行漫遊，讓大家看見石碇不只有老街，還有極具魅力的生態與體驗活動。