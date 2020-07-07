運動防老 綠委爭取經費讓健身教練走入社區

民進黨立委何志偉今舉辦「不老健身房加碼動起來」記者會，現場邀請專業健身教練和社區長者一起運動，找來社子島迎星碼頭的比基尼滑水教練宣傳運動的好處，也推廣在地滑水運動。

何志偉委員表示，為推廣運動保健、活躍老化，他向教育部與衛福部爭取到經費並和中華民國健身運動協會共同創辦「不老健身房」。初步選定台北市士林區富光里為示範點，開始試辦將會於每周二、周四各開課兩個小時，由健身運動協會派遣專業教練到里民活動場所教導長者健身運動及身體保健知識。

衛福部長照司簡任技正吳希文指出，我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2026年邁入超高齡社會。許多年長者在退休後，原本健康的身體因為沒有培養運動習慣，靜態的生活模式讓慢性病找上門，漸漸地使得個人與家庭的生活品質日益下滑，進而連帶產社會福利、醫療成本隨之增加。

教育部體育署呂宗仁組長認為，過去的社會觀念框架下，老年人身體隨著組織及關節退化，並不適合參與體適能運動，但是許多國內外的醫學文獻則對於老年人運動參與抱持肯定看法，國外更有研究學者估計人類在邁入高齡所患70%的疾病與不健康的生活型態有關，特別是「靜態」的生活方式。因此健康的高齡者提升活動力也是重要的焦點，提升身體機能與心靈健康，讓生命更有意義。

健身運動協會資深顧問黃薰隆則說，長者養成良好生活習慣與規律運動並不難，並提出適當的運動建議，每週從事運動至少三次，每次至少30分鐘，運動強度至少要達到稍微流汗且自覺有點喘而又不會太喘，如此才可以有效促進個人健康，提昇生活品質，而享受幸福美好的人生。滑水協會副理事長李瑋珊表示，滑水協會正與健身運動協會，共同推廣長者運動，因為水上活動會用到許多核心肌群，對年長者的健康也有相當的幫助，所以也歡迎大家可以來社子島迎星碼頭一起參加滑水活動。