快訊

美國疫情失控 NBA為什麼仍要堅定復賽？

翻艇殉職上兵26歲生日 父親哀傷含淚：我忘了是今天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北運動場館也推振興 到館消費買千送千

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北運動聚點-waypoint fitness瑜珈課程。圖／新北市體育處提供
新北運動聚點-waypoint fitness瑜珈課程。圖／新北市體育處提供

行政院「振興三倍券」15日起正式上路，新北市20個運動場館也搭上這波商機，15日起加碼推出「買千送千」優惠，在各場館購買運動服務品項滿1000元以上，不限定使用振興券或現金，即贈送價值1000元的抵用券，數量有限，送完為止。

體育處指出，疫情趨緩，維持健康防線不可鬆懈，為了鼓勵市民朋友培養運動習慣，新北15座國民運動中心、4個運動聚點及樹林體育園區，共20個運動場館，自7月15日起，推出買千送千優惠，幫大家省荷包也顧健康。

體育處表示，只要在各場館購買運動服務品項滿1000元，包括健身房課程、各式運動課程及租用場地等，即贈送價值1000元抵用券，共有10張100元的面額，民眾下次至場館消費時，消費滿1000元即可持抵用券折抵，滿1000元抵100元、滿2000元抵200元，依此類推。

此外，結合「新北振興168」，只要在新北市消費超過200元，即能上網登錄發票序號參加每月的抽獎活動，獎項豐富多元，包括新北運動聚點體適能中心VIP免費使用1年，還有2萬張的體適能中心體驗券等。詳細資訊可上「新北振興168」及「新北運動聚點官網查詢。

土城民運動中心攀岩課程。圖／新北市體育處提供
土城民運動中心攀岩課程。圖／新北市體育處提供

體育 行政院

延伸閱讀

珍煮丹5大人氣飲品免費喝！「珍煮丹振興券」買200送200，限量5萬張手刀衝

為經濟振興作準備 蔡總統盼與加拿大簽投資協定

影／振興券加碼戰　南投市消費滿200抽Gogoro、iPhone

紙本振興券預購倒數 愛金卡加贈二杯中美式

相關新聞

月票1280坐到破萬太誇張？網友精闢分析：幫忙省錢還不開心

北捷2018年起推出1280月票吃到飽，民眾購買後可以當月不限次數搭乘捷運、公車，台北市長柯文哲自爆，有人月票坐到1萬元，判斷是有人利用捷運做快遞，要求局處調查軌跡，藍綠市議員認為，開吃到飽餐廳，就別怪對方吃得多，網友也用燒肉吃到飽分析月票，引起網友論戰。

石碇社區推生態小旅行 還可看珍貴大板根老樹

暑假即將到來，新北市石碇區烏塗農再社區從7月11日起，在每周六推出社區生態小旅行，民眾可趁假日親近大自然、體驗山林之美，...

台中市登革熱5例 近期大雨環局展開社區消毒

台中市目前登革熱病例有5例，去年同期70例。

新北運動場館也推振興 到館消費買千送千

行政院「振興三倍券」15日起正式上路，新北市20個運動場館也搭上這波商機，15日起加碼推出「買千送千」優惠，在各場館購買...

沒錢付學校冷氣電費 侯友宜：低收、中低收有補助

新北市長侯友宜昨指出，盼前瞻二期4200億元經費，拿出500億元助全台學校電力改善，新北就會編列預算裝設冷氣。不過裝設冷...

柯文哲嗆要環保 侯友宜：北市都100%裝好冷氣

天氣炎熱，學校是否裝設冷氣引來討論，台北市長柯文哲昨指出，應該是買溫度，不是買冷氣，應該用更環保的方式來做空調，這是一個...

新北環保局招考202名環保約雇人員 今起11天內受理報名

新北市環境保護局儲備環保約雇人員今天起受理報名，17日晚間6點止，正式進用月薪3萬1175元，工作內容包括環保稽查組及環...

1280月票納共享機車？ 北市研擬 新北搖頭

北捷2018年起推出1280月票吃到飽，台北市交通局研擬進一步納入共享機車，台北市長柯文哲昨天表示「這是一個大問題」，到...

1280月票乘坐超過萬元 柯文哲：做快遞？

北捷推動1280月票政策上路滿2年，市長柯文哲昨天自曝，有人月票坐到1萬元，直呼是「何方神聖」、判斷是利用捷運做快遞，要...

新北爭取認購北捷股權 預估將可增2席董事

新北市議員黃永昌昨在市政總質詢指出，新北境內捷運路線越來越多，但新北在台北捷運公司的董事席次卻沒有提升，應提出增資增加席...

擦桌子學程式 北市運算思維 融入幼兒園課程

因應數位產業崛起，台北市教育局成立「幼兒園運算思維課程取向工作坊」，由專家學者完成「北市幼兒園運算思維取向教學示例」，置...

新北鼓藝節 線上玩遊戲拿禮物

2020新北市鼓藝節開跑，今年受新冠肺炎疫情影響，文化局首度推出擊鼓節奏遊戲，趣味又能訓練手眼協調，並號召鼓隊、鼓手、學...

熱門新聞

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

1280月票爽搭破萬元 柯文哲懷疑「送快遞」要求查軌跡

影／感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

林口蓋輕軌？ 新北市議員蔡淑君：應先降低機捷票價

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

打通台中捷運松竹站後側道路 盧秀燕今主持動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。