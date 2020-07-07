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新北運動場館也推振興 到館消費買千送千
行政院「振興三倍券」15日起正式上路，新北市20個運動場館也搭上這波商機，15日起加碼推出「買千送千」優惠，在各場館購買運動服務品項滿1000元以上，不限定使用振興券或現金，即贈送價值1000元的抵用券，數量有限，送完為止。
體育處指出，疫情趨緩，維持健康防線不可鬆懈，為了鼓勵市民朋友培養運動習慣，新北15座國民運動中心、4個運動聚點及樹林體育園區，共20個運動場館，自7月15日起，推出買千送千優惠，幫大家省荷包也顧健康。
體育處表示，只要在各場館購買運動服務品項滿1000元，包括健身房課程、各式運動課程及租用場地等，即贈送價值1000元抵用券，共有10張100元的面額，民眾下次至場館消費時，消費滿1000元即可持抵用券折抵，滿1000元抵100元、滿2000元抵200元，依此類推。
此外，結合「新北振興168」，只要在新北市消費超過200元，即能上網登錄發票序號參加每月的抽獎活動，獎項豐富多元，包括新北運動聚點體適能中心VIP免費使用1年，還有2萬張的體適能中心體驗券等。詳細資訊可上「新北振興168」及「新北運動聚點官網查詢。
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